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TO Sokolac: Predstavljanje domaćih proizvoda

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24.09.2026 12:27

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О ливаде до тезге
Foto: Srna

Turistička organizacija Sokolac organizuje danas, povodom Svjetskog dana turizma, završni događaj projekta „Od livade do tezge“, u okviru kojeg će ponudu predstaviti domaći poljoprivredni proizvođači i oni koji sakupljaju ljekovito bilje, šumske plodove i pčelinje proizvode.

Iz Turističke organizacije Sokolac naveli su da će prodajni dan biti kruna dosadašnjih aktivnosti i prilika da posjetioci na jednom mjestu upoznaju i kupe autentične domaće proizvode sa područja Romanije.

Projekat „Od livade do tezge“ realizovan je u saradnji sa Poljoprivrednim klasterom „Sarajevo-Romanija-Podrinje“ i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Cilj je jačanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača, promocija prerade na domaćim gazdinstvima i povezivanje proizvođača sa krajnjim potrošačima.

U okviru višemjesečnih aktivnosti realizovane su edukacije i pružena je podrška u proizvodnji i brendiranju autohtonih proizvoda, čime se doprinijelo obogaćivanju turističke i gastronomske ponude romanijskog kraja.

Prodajni dan biće održan ispred „Romanijske kuće“ na Sokocu sa početkom u 9.00 časova, prenosi Srna.

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Tagovi :

Sokolac

Romanijska kuća

Od livade do tezge

Romanija

Poljoprivreda

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