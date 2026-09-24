Logo

Alkaras izabrao između Nadala i Đokovića – odgovor je jasan

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 13:17

Komentari:

0
Новак Ђоковић и Карлос Алкараз у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug/AP

Karlos Alkaras nikada nije skrivao koliko se tokom odrastanja divio Rafaelu Nadalu, ali emocije prema svom zemljaku nije stavio ispred rezultata kada je govorio o najboljem teniseru u istoriji.

Španski as je u razgovoru za Bi-Bi-Si jasno razdvojio svog dječačkog idola od igrača kojem pripada titula najvećeg svih vremena.

„Ako gledamo brojke, dileme nema – Novak Đoković je najbolji svih vremena“, poručio je Alkaras.

Objasnio je da se kao dijete ugledao na Nadala i želio da jednog dana postane igrač poput njega, ali da sve što je Đoković ostvario predstavlja presudan argument. Posebno je naglasio da je srpski teniser uspijevao da kompletira najveće trofeje i podvige više puta.

Brojke potvrđuju Alkarasove riječi. Đoković ima rekordna 24 grend slem trofeja, 40 titula na mastersima i 428 nedjelja na prvom mjestu ATP liste. Jedini je teniser koji je svaki grend slem, svih devet mastersa i Završni turnir osvajao najmanje dva puta, dok je kolekciju upotpunio olimpijskim zlatom.

Alkaras se osvrnuo i na odsustvo Janika Sinera sa Lejver kupa. Italijan je obilježio početak sezone osvajanjem velikog broja trofeja, a Španac priznaje da mu nedostaju njihovi međusobni okršaji.

Prema njegovim riječima, Siner ga svakodnevno motiviše da podiže nivo igre, dok svaki novi duel dodatno razvija rivalstvo koje je postalo centralna priča savremenog muškog tenisa. Alkaras se nada da će se ponovo sastati sa Italijanom do kraja godine jer je svjestan koliko publika iščekuje njihove mečeve.

Španac će od 25. do 27. septembra u londonskoj O2 areni predvoditi Tim Evrope na Lejver kupu. Saigrači će mu biti Aleksander Zverev, Kasper Rud, Jakub Menšik, Flavio Koboli i Rafael Hodar, dok će sa druge strane stajati Tim svijeta koji predvode Tejlor Fric, Aleks de Minor i Aleksander Bublik.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Karlos Alkaraz

Rafael Nadal

tenis

teniser

Komentari (0)

Više iz rubrike

Повратак Јаника Синера под велом мистерије, човјек који зна детаље открио једну ствар која брине

Tenis

Povratak Janika Sinera pod velom misterije, čovjek koji zna detalje otkrio jednu stvar koja brine

1 d

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Tenis

Da li bi ga prepoznali? Pojavila se fotografija Novaka Đokovića od prije 23 godine

3 d

0
Најбоља њемачка тенисерка проживљава пакао: Добија пријетње кладионичара, уходе је по хотелима

Tenis

Najbolja njemačka teniserka proživljava pakao: Dobija prijetnje kladioničara, uhode je po hotelima

3 d

0
тенис лоптица мрежа терен

Tenis

Mlada srpska teniserka Lana Virc nova šampionka Evrope

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

Nove ”Skaj” poruke na suđenju Šakiću, odbrana ”našla rupu”

16

24

Stranci se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

16

21

Zašto Institut krije 1.608 srpskih žrtava? Porodice i dalje čekaju pravdu

16

14

Minić: Svaki dio Srpske integrisati, bez visokog predstavnika i otimanja imovine

16

13

Lažni ljekari zvali ljude, pa im pokupili velike pare i zlato

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima