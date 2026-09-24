Alkaras izabrao između Nadala i Đokovića – odgovor je jasan

Karlos Alkaras nikada nije skrivao koliko se tokom odrastanja divio Rafaelu Nadalu, ali emocije prema svom zemljaku nije stavio ispred rezultata kada je govorio o najboljem teniseru u istoriji.

Španski as je u razgovoru za Bi-Bi-Si jasno razdvojio svog dječačkog idola od igrača kojem pripada titula najvećeg svih vremena.

„Ako gledamo brojke, dileme nema – Novak Đoković je najbolji svih vremena“, poručio je Alkaras.

Objasnio je da se kao dijete ugledao na Nadala i želio da jednog dana postane igrač poput njega, ali da sve što je Đoković ostvario predstavlja presudan argument. Posebno je naglasio da je srpski teniser uspijevao da kompletira najveće trofeje i podvige više puta.

Brojke potvrđuju Alkarasove riječi. Đoković ima rekordna 24 grend slem trofeja, 40 titula na mastersima i 428 nedjelja na prvom mjestu ATP liste. Jedini je teniser koji je svaki grend slem, svih devet mastersa i Završni turnir osvajao najmanje dva puta, dok je kolekciju upotpunio olimpijskim zlatom.

Alkaras se osvrnuo i na odsustvo Janika Sinera sa Lejver kupa. Italijan je obilježio početak sezone osvajanjem velikog broja trofeja, a Španac priznaje da mu nedostaju njihovi međusobni okršaji.

Prema njegovim riječima, Siner ga svakodnevno motiviše da podiže nivo igre, dok svaki novi duel dodatno razvija rivalstvo koje je postalo centralna priča savremenog muškog tenisa. Alkaras se nada da će se ponovo sastati sa Italijanom do kraja godine jer je svjestan koliko publika iščekuje njihove mečeve.

Španac će od 25. do 27. septembra u londonskoj O2 areni predvoditi Tim Evrope na Lejver kupu. Saigrači će mu biti Aleksander Zverev, Kasper Rud, Jakub Menšik, Flavio Koboli i Rafael Hodar, dok će sa druge strane stajati Tim svijeta koji predvode Tejlor Fric, Aleks de Minor i Aleksander Bublik.

(B92)