Da li bi ga prepoznali? Pojavila se fotografija Novaka Đokovića od prije 23 godine

Nebrojeno mnogo puta nam je Novak Đoković kroz posljednje dvije decenije donio radost zbog osvojenih trofeja. Ukupno 24 Grend slem titule, zlatna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu, mnogobrojni ATP Mastersi... I sada, iako ima 39 godina, i dalje igra na najvišem nivou.

Tek poneko se sjeća kako je sve krenulo, još prije dvije decenije u Holandiji kada je u Amersfortu naš Novak Đoković osvojio svoju prvu titulu 2006. godine. Dve decenije su prošle od toga, a sljedeće sedmice će se srpski as boriti za lovorike u Pekingu.

Međutim, i prije tog prvog trofeja je Novak već bio dobro zagazio u svijet tenisa. Bio je jako uspješan i u juniorskoj konkurenciji, a neko je uspio da "iskopa" njegove, ali i fotografije drugih tenisera i teniserki iz tog perioda.

Junior days, 2003.



All four became world #1 and won multiple Grand Slam titles. pic.twitter.com/aDfscsk78e — Danny (@DjokovicFan_) September 20, 2026

Tako su se na društvenim mrežama pojavile slike Novaka Đokovića, Viktorije Azarenke, Endija Marija i Anđelik Kerber iz 2003. godine, odnosno od prije 23 godine.

Novak je skoro u potpunosti zadržao svoj oblik lica, baš kao i Endi Mari, dok su sa druge strane mnogi imali problema da prepoznaju Azarenku i Kerberovu.

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Zanimljivo je da su svi oni kasnije postali prvi na svetu i osvojili više Grend slem trofeja, prenosi Telegraf.