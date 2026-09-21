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Da li bi ga prepoznali? Pojavila se fotografija Novaka Đokovića od prije 23 godine

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21.09.2026 15:39

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Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Nebrojeno mnogo puta nam je Novak Đoković kroz posljednje dvije decenije donio radost zbog osvojenih trofeja. Ukupno 24 Grend slem titule, zlatna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu, mnogobrojni ATP Mastersi... I sada, iako ima 39 godina, i dalje igra na najvišem nivou.

Tek poneko se sjeća kako je sve krenulo, još prije dvije decenije u Holandiji kada je u Amersfortu naš Novak Đoković osvojio svoju prvu titulu 2006. godine. Dve decenije su prošle od toga, a sljedeće sedmice će se srpski as boriti za lovorike u Pekingu.

Međutim, i prije tog prvog trofeja je Novak već bio dobro zagazio u svijet tenisa. Bio je jako uspješan i u juniorskoj konkurenciji, a neko je uspio da "iskopa" njegove, ali i fotografije drugih tenisera i teniserki iz tog perioda.

Tako su se na društvenim mrežama pojavile slike Novaka Đokovića, Viktorije Azarenke, Endija Marija i Anđelik Kerber iz 2003. godine, odnosno od prije 23 godine.

Novak je skoro u potpunosti zadržao svoj oblik lica, baš kao i Endi Mari, dok su sa druge strane mnogi imali problema da prepoznaju Azarenku i Kerberovu.

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Zanimljivo je da su svi oni kasnije postali prvi na svetu i osvojili više Grend slem trofeja, prenosi Telegraf.

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Novak Đoković

tenis

teniser

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