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Šestoro djece i majka povrijeđeni u teškoj nesreći koju je izazvao pijani otac

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21.09.2026 16:27

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Šestoro maloljetne djece i njihova majka povrijeđeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, pola sata poslije ponoći, na putu između Alibunara i Seluša.

Kako su saopštili iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću je otac povrijeđene djece, odnosno suprug povrijeđene žene, koji je u trenutku nesreće bio pijan.

- Obavještava se javnost da je dana 20. septembra, oko 00.30 časova, na Državnom putu 2 B reda broj 310, između naseljenih mesta Alibunar i Seleuš, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno više lica. Do nezgode je došlo kada je osumnjičeni S.Š. (43) iz Ilandže, upravljajući vozilom marke „opel astra“, u kojem se nalazilo njegovo šestoro maloljetne djece i supruga, usljed prisustva alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,70 promila i neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletjelo sa kolovoza i prevrnulo se - piše u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

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U saobraćajnoj nesreći, kako dodaju u saopštenju, povrijeđeno je sedam lica, od kojih su kod pet lica konstatovane lake tjelesne povrede, dok su kod dva maloljetna lica konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.

Po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, sumnjičenom S.Š. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom vremenu će biti sproveden nadležnom javnom tužiocu radi saslušanja.

(Kurir)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Srbija

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