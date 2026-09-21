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Slike užasa sa auto-puta: Dvoje mrtvih, auto spljošten, kilometarske kolone

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21.09.2026 14:32

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Слике ужаса са ауто-пута: Двоје мртвих, ауто спљоштен, километарске колоне
Foto: Instagram / Printscreen/ 192_rs

Dvije osobe izgubile su život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se danas, oko 12 časova, dogodila na auto-putu Beograd–Niš, u blizini mjesta Kolari.

Do tragedije je došlo kada su se pod još nerazjašnjenim okolnostima sudarili putničko i teretno vozilo.

Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je teretno vozilo udarilo u automobil, pri čemu je zadnji kraj putničkog vozila u potpunosti smrskan.

Od siline udara, teretnjak se prevrnuo na kolovoz, dok je putnički automobil potpuno uništen. Dva putnika koja su se nalazila u automobilu preminula su na licu mjesta od zadobijenih povreda, a ljekarske ekipe Hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt.

Na mjestu nesreće prizor je jeziv — dijelovi vozila rasuti su po kolovozu, a saobraćaj na ovoj dionici je u potpunosti obustavljen.

Zbog blokade se na auto-putu u smjeru ka Nišu formiraju kilometarske kolone, pa se vozačima savjetuje ogromno strpljenje ili korišćenje alternativnih putnih pravaca.

Pripadnici saobraćajne policije i nadležni tužilac nalaze se na terenu gdje vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove teške nesreće. Ekipe hitnih službi angažovane su na rasčišćavanju terena kako bi se saobraćaj što prije normalizovao.

(Telegraf)

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udes

Saobraćajna nesreća

auto-putevi

Srbija

tragedija

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