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Ovim znakovima sedmica donosi stres, napetost i brojne obaveze

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21.09.2026 15:20

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Foto: pexels/Chris F

Neki horoskopski znakovi će ove sedmice imati osjećaj da se sve događa od‌jednom. Obaveze, neočekivani razgovori i promjene planova mogli bi im donijeti dodatnu napetost, a najveći izazov biće pronaći ravnotežu između svega što moraju napraviti i vremena za odmor.

Ovan

Ovnovi bi ove sedmice mogli imati osjećaj da svi nešto traže od njih. Njihova potreba da sve riješe odmah mogla bi ih dodatno iscrpiti, posebno ako preuzmu više obaveza nego što realno mogu stići. Najveći izazov biće usporiti i prihvatiti da se neke stvari ne mogu riješiti preko noći.

Rak

Rakovi bi mogli biti osjetljiviji nego inače, a sitnice koje bi inače ignorisali mogle bi ih više opterećivati. Napetost u privatnim odnosima ili osjećaj da moraju brinuti za sve oko sebe mogli bi im uzeti puno energije. Važno je da ne zaborave na vlastite potrebe, prenosi Indeks.

D‌jevica

D‌jevice bi se mogle naći pod pritiskom zbog velikog broja zadataka i želje da sve bude savršeno. Ova sedmica mogla bi ih podsjetiti da nije svaka sitnica vrijedna dodatnog analiziranja. Ponekad je dovoljno napraviti najbolje što mogu i nastaviti dalje.

Škorpija

Škorpije bi mogle imati osjećaj da moraju držati sve pod kontrolom, ali neke situacije neće zavisiti samo od njih. To bi moglo izazvati frustraciju i nervozu. Najviše će im pomoći ako pokušaju pustiti stvari koje ne mogu promijeniti.

Jarac

Jarčevi bi mogli osjetiti pritisak zbog posla, finansija ili dugoročnih planova. Njihova odgovornost često ih tjera da preuzmu previše tereta, pa bi ove sedmice trebalo da pripaze da ne zanemare odmor i vlastito raspoloženje.

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