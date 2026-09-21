Stefani krvnički ubijena pa spakovana u kofer: Podignuta optužnica protiv Petra (31)

Austrijsko tužilaštvo je zbog ubistva 32-godišnje Stefani P., koje je novembra prošle godine potreslo Austriju i Sloveniju, podiglo optužnicu protiv njenog 31-godišnjeg bivšeg partnera Petra, državljanina Slovenije.

Terete ga za ubistvo i skrnavljenje tijela. Prema navodima tužilaštva, Stefani je intenzivno davio, ubo, odnosno posjekao po vratu, a zatim njeno tijelo stavio u kofer.

Automobilom ga je navodno prevezao iz Graca u Sloveniju i zakopao u zabačenoj šumi.

Slučaj Stefani P. krajem novembra prošle godine pokrenuo je opsežnu potragu.

Nakon njenog nestanka, istraga se proširila i na Sloveniju, gd‌je je na kraju pronađeno njeno tijelo. Podizanjem optužnice slučaj sada ide pred krivični sud u Gracu.

Državno tužilaštvo u Gracu saopštilo je da je Pokrajinskom krivičnom sudu u Gracu podiglo optužnicu protiv 31-godišnjeg Slovenca, bivšeg partnera ubijene Stefani P.

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Tužilaštvo ga tereti da je 32-godišnjakinju 23. novembra 2025. godine u Gracu namjerno ubio. Prema navodima iz optužnice, intenzivno ju je davio, nanio joj ubodne i posjekotine na vratu, a zatim njeno tijelo stavio u putni kofer.

Njeno tijelo je potom navodno automobilom prevezao preko granice u Sloveniju i zakopao ga u zabačenom šumskom području.

Tridesetjednogodišnjak, koji prema navodima austrijskog tužilaštva ranije nije bio kažnjavan, ne priznaje krivicu za ubistvo.

Priznaje, međutim, drugi važan dio optužbi – da je tijelo prevezao u Sloveniju i zakopao ga u šumi. Ako bude proglašen krivim za ubistvo, u Austriji mu prijeti kazna od deset do 20 godina zatvora ili doživotni zatvor.

Austrijski istražitelji su u početku istraživali i brata i očuha optuženog. Sumnjali su da su 31-godišnjaku pomogli u prevozu i skrivanju tijela, prenosi Telegraf.

Državno tužilaštvo u Gracu sada je obustavilo istragu protiv njih, jer nisu pronašli dokaze da su u Austriji učestvovali u radnjama povezanim sa slučajem.

Drugačija je situacija sa mogućim događajima nakon dolaska u Sloveniju.

Eventualna pomoć u skrivanju tijela na teritoriji Slovenije nije u nadležnosti austrijskog pravosuđa, pa prema navodima austrijskog tužilaštva slovenački organi gonjenja sada provjeravaju da li će protiv njih dvojice pokrenuti krivični postupak.