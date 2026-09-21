Kamala Haris kreće u kampanju, "ne hvala" kažu kolege iz stranke

Dok Kamala Haris razmatra da li će se ponovo kandidovati za predsjednika SAD, sve više se uključuje u kampanju za izbore za Kongres, nastupajući zajedno sa drugim demokratama. Prva stanica biće Mičigen, gdje će u utorak podržati kandidata za Senat Abdula El Sajeda (Abdul El-Sayed).

To je posebno značajna destinacija za bivšu potpredsjednicu. Mičigen je bio jedna od sedam ključnih saveznih država u kojima je prije dvije godine izgubila od Donalda Trampa, a sada je i jedna od šest država u kojima će početi naredni proces izbora demokratskog kandidata za predsjednika. Haris ima zakazane skupove i u Nevadi i Džordžiji, još dvije važne države na američkoj političkoj mapi.

Njeno učešće u kampanji moglo bi da učvrsti, ali i oslabi njen položaj potencijalnog favorita za demokratsku predsjedničku nominaciju. Iako je jedna od najpoznatijih političara u SAD, u Demokratskoj stranci ima i onih koji žele da okrenu novu stranicu nakon što nije uspjela da pobijedi Trampa kada je zamijenila predsjednika Džoa Bajdena kao predsjednički kandidat stranke.

Kolege iz Demokratske stranke protiv kandidature

„Mislim da je njeno vrijeme prošlo“, rekao je Beri Gudman, član Demokratskog nacionalnog komiteta iz Mičigena, koji je prikupljao novac za Bajdena, a potom i za Haris.

„Jednostavno ne mislim da bi njena nova kandidatura bila prava stvar za Ameriku u budućnosti.“

Neki demokratski kandidati, posebno u državama u kojima je Tramp ubjedljivo pobijedio, oštro su odbacili mogućnost da Haris učestvuje u njihovoj kampanji.

„Ne, hvala“, rekao je za „Politiko“ demokratski kandidat za guvernera Ajove Rob Send. „Idemo dalje. Treba nam novo rukovodstvo.“

Ipak, brojne demokrate, uključujući neke uticajne tamnopute žene koje su pomogle da Bajden 2020. godine izabere Haris za svoju potpredsjedničku kandidatkinju, smatraju da je zaslužila pravo da razmotri svoje mogućnosti bez pritiska i osuda.

Koliko je njen položaj specifičan pokazuje i to što je guverner Kalifornije Gevin Njusom (Gavin Newsom) nedavno za Si-En-En (CNN) rekao da se neće kandidovati za demokratsku nominaciju ukoliko Haris odluči da uđe u trku.

„Kamala nema nikakav rok do kojeg mora da se kandiduje za bilo šta“, rekla je Dona Brazil (Donna Brazile), bivša predsjednica Demokratskog nacionalnog komiteta, koja je 2000. godine vodila predsjedničku kampanju Ala Gora (Al Gore).

Ona je ocijenila da je „gubljenje vremena“ ponovo analizirati skraćenu predsjedničku kampanju Haris iz 2024. godine i poručila da bi svi koji žele u Bijelu kuću „trebalo da slijede Kamalin primjer i izađu na teren“, pomažući kandidatima na izborima za Kongres.

Haris za sada nije najavila posjetu Južnoj Karolini, gdje će demokrate održati prve stranačke predizbore. Politički konsultant iz te države Antdžuan Sirajt (Antjuan Seawright) smatra da bi ona mogla da iznese snažne argumente za novu kandidaturu, ali da bi njena naredna kampanja morala da izgleda i zvuči drugačije.

„Moraće da prizna da u nekim stvarima nije bila u pravu“, rekao je on.