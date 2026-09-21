Tramp: Bijela kuća ne napada slobodnu štampu, već lažne vijesti

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Bijela kuća ne napada slobodnu štampu, već lažne vijesti.
"To je korumpirano, svrsishodno, sveprisutno, potpuno koordinisano i potpuno van kontrole", napisao je Tramp na mreži "Truth Social".
On je naveo da lažne vijesti predstavljaju prijetnju nacionalnoj bezbjednosti i da ih treba odmah zaustaviti.
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Tramp je istakao da poštuje slobodnu štampu, ali i dodao da se lažne vijesti "šire kao rak".
Ranije je objavljeno da će medijske kuće Si-En-En, "Em-Es nau" (ranije Em-Es-En-Bi-Si) i portal "Politiko" tužiti Trampa, s ciljem da ponište zabranu pristupa Bijeloj kući uvedenu za tri medija.
(Srna)
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