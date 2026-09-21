Logo

Tramp: Bijela kuća ne napada slobodnu štampu, već lažne vijesti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 15:04

Komentari:

0
Трамп: Бијела кућа не напада слободну штампу, већ лажне вијести
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Bijela kuća ne napada slobodnu štampu, već lažne vijesti.

"To je korumpirano, svrsishodno, sveprisutno, potpuno koordinisano i potpuno van kontrole", napisao je Tramp na mreži "Truth Social".

On je naveo da lažne vijesti predstavljaju prijetnju nacionalnoj bezbjednosti i da ih treba odmah zaustaviti.

Венеција

Svijet

Venecija razmatra povećanje turističke ulaznice, evo za koliko

Tramp je istakao da poštuje slobodnu štampu, ali i dodao da se lažne vijesti "šire kao rak".

Ranije je objavljeno da će medijske kuće Si-En-En, "Em-Es nau" (ranije Em-Es-En-Bi-Si) i portal "Politiko" tužiti Trampa, s ciljem da ponište zabranu pristupa Bijeloj kući uvedenu za tri medija.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

SAD

Bijela kuća

Komentari (0)

Pročitajte više

Земљотрес јачине пет степени погодио Турску

Svijet

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Tursku

3 h

0
Клинца угризла змија док је покушао да је ухвати, није му први пут

Zanimljivosti

Klinca ugrizla zmija dok je pokušao da je uhvati, nije mu prvi put

3 h

0
Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.

Ekonomija

U ovoj evropskoj zemlji plate prelaze 7.000 evra, a fali im radnika: Koji su uslovi

3 h

0
Слике ужаса са ауто-пута: Двоје мртвих, ауто спљоштен, километарске колоне

Srbija

Slike užasa sa auto-puta: Dvoje mrtvih, auto spljošten, kilometarske kolone

3 h

0

Više iz rubrike

Венеција, једна од најљепших туристичких локација у Италији

Svijet

Venecija razmatra povećanje turističke ulaznice, evo za koliko

2 h

0
Земљотрес јачине пет степени погодио Турску

Svijet

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Tursku

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zapad nastavlja napore da kontroliše medijski prostor

3 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Svijet

Hladna poruka iz Kremlja o kraju rata: "Nema nikakvog napretka, nastavljamo vojnu operaciju"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

"Plašim se za njenu bezbjednost": Atina u suzama, Jelena otkrila šta je zadesilo njenu ćerku

17

37

Muškarac (30) prešao preko duple pune linije i zabio se u automobil: Preminuo na licu mjesta

17

32

Upućen prijedlog: Zabrana društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina

17

28

Amir Pašić Faćo pušten na slobodu nakon predloženih mjera zabrane

17

22

Minić: SNSD ima dokazane kandidate

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima