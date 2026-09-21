Tramp: Bijela kuća ne napada slobodnu štampu, već lažne vijesti

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Bijela kuća ne napada slobodnu štampu, već lažne vijesti.

"To je korumpirano, svrsishodno, sveprisutno, potpuno koordinisano i potpuno van kontrole", napisao je Tramp na mreži "Truth Social".

On je naveo da lažne vijesti predstavljaju prijetnju nacionalnoj bezbjednosti i da ih treba odmah zaustaviti.

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Tramp je istakao da poštuje slobodnu štampu, ali i dodao da se lažne vijesti "šire kao rak".

Ranije je objavljeno da će medijske kuće Si-En-En, "Em-Es nau" (ranije Em-Es-En-Bi-Si) i portal "Politiko" tužiti Trampa, s ciljem da ponište zabranu pristupa Bijeloj kući uvedenu za tri medija.

(Srna)