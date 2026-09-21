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Patrijarh Porfirije: Vjera je iznad svih granica, ona je povjerenje, izraz i potvrda ljubavi

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21.09.2026 15:43

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Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na Malu Gospojinu, svetu liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu i poručio da je vera izvan svih granica i da predstavlja povjerenje, izraz i potvrdu ljubavi.

- Što Bogu je moguće, nama ljudima često nije razumljivo. I što je ljudima nemoguće, Bogu je, ako On to hoće, i ako njegova ljubav hoće, i ako je to za dobro tvorevine njegove, ako je to na spasenje nama, ljudima, i te kako jeste moguće. Sveti Joakim i Ana imaju vjeru - rekao je patrijarh u svojoj besjedi, a navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.

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Istakao je da se vjerom vidi mnogo dalje nego očima.

- Vjerom se vidi izvan granica ovog stvorenog svijeta, izvan granica tvorevine. Vjerom se dopire do vječnosti, dopire se do Boga. Vjera je druga strana ljubavi, jer vjera je povjerenje. Zato je ona izraz i potvrda ljubavi. Ona je plod ljubavi i isprepletana je sa ljubavlju. A u slučaju svetih Bogorodičinih roditelja Joakima i Ane, vjera je osnov, stožer i centar njihovog života, ta vjera kao ljubav i vjera kao povjerenje - rekao je Porfirije.

Radost velikog praznika Rođenja Presvete Bogorodice upotpunilo je rukopoloženje Filipa Vuletaša u svešteni čin đakona.

On će služiti, kako je naglasio Porfirije, po dogovoru i blagoslovu patrijarha antiohijskog i sveg Istoka Jovana, kada prođe praksu u svojoj eparhiji, srpskom narodu u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina.

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Ovaj praznik označava da se završava period Međudnevice - vremena između dva velika praznika posvećena Bogorodici - Velike i Male Gospojine, kada žene beru međudnevničke trave: hajdučku travu, kičicu, ugaslicu i druge kojima liječe razne bolesti.

Mala Gospojina spada u red Bogorodičnih praznika i proslavlja se svake godine 21. septembra.

(Tanjug)

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Patrijarh Porfirije

SPC

pravoslavlje

Mala Gospojina

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