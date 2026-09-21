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Memorijal "Mladen Žižović": Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

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21.09.2026 14:46

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Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина
Foto: Facebook /FK Radnik Bijeljina

Fudbalski klub Radnik organizovaće predstojećeg vikenda prvi Memorijal "Mladen Žižović".

Ovaj turnir se održava u znak sjećanja na bivšeg igrača i trenera bijeljinskog kluba koji je iznenada preminuo 3. novembra prošle godine, u 45. godini, od posljedica srčanog udara u Lučanima, na utakmici njegovog Radničkog 1923 protiv domaće Mladosti.

Uz Bijeljince, na premijernom Memorijalu "Mladen Žižović" nastupiće i fudbaleri Borca, kluba sa kojim je Žižović kao trener ostvario istorijski uspjeh plasiravši se u osminu finala Konferencijske lige.

Igraće, takođe, i mostarski Zrinjski, sa kojim je kao igrač osvojio Premijer ligu i Kup BiH, kao i novosadska Vojvodina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tag :

Mladen Žižović

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