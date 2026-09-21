Memorijal "Mladen Žižović": Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

Ovaj turnir se održava u znak sjećanja na bivšeg igrača i trenera bijeljinskog kluba koji je iznenada preminuo 3. novembra prošle godine, u 45. godini, od posljedica srčanog udara u Lučanima, na utakmici njegovog Radničkog 1923 protiv domaće Mladosti.

Uz Bijeljince, na premijernom Memorijalu "Mladen Žižović" nastupiće i fudbaleri Borca, kluba sa kojim je Žižović kao trener ostvario istorijski uspjeh plasiravši se u osminu finala Konferencijske lige.

Igraće, takođe, i mostarski Zrinjski, sa kojim je kao igrač osvojio Premijer ligu i Kup BiH, kao i novosadska Vojvodina.