Memorijal "Mladen Žižović": Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Fudbalski klub Radnik organizovaće predstojećeg vikenda prvi Memorijal "Mladen Žižović".
Ovaj turnir se održava u znak sjećanja na bivšeg igrača i trenera bijeljinskog kluba koji je iznenada preminuo 3. novembra prošle godine, u 45. godini, od posljedica srčanog udara u Lučanima, na utakmici njegovog Radničkog 1923 protiv domaće Mladosti.
Uz Bijeljince, na premijernom Memorijalu "Mladen Žižović" nastupiće i fudbaleri Borca, kluba sa kojim je Žižović kao trener ostvario istorijski uspjeh plasiravši se u osminu finala Konferencijske lige.
Igraće, takođe, i mostarski Zrinjski, sa kojim je kao igrač osvojio Premijer ligu i Kup BiH, kao i novosadska Vojvodina.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
42
17
37
17
32
17
28
17
22
Trenutno na programu