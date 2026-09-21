Granit Džaka priznao krivicu nakon skandala, prijeti mu zatvorska kazna

Kapiten engleskog Sanderlenda i reprezentativac Švajcarske Granit Džaka potresao je javnost saopštenjem u kojem je priznao da je ilegalno nabavio lažnu kovid potvrdu.

„U to sam vrijeme bio veoma uznemiren i imao sam ozbiljne rezerve prema vakcini protiv kovida 19. Imao sam duboke sumnje u vakcinu, a osjećao sam strah i nesigurnost. U takvom stanju sam nabavio potvrdu o vakcinaciji umjesto da sam svoje nedoumice riješio službenim putem. Danas jasno vidim da to nije bio ispravan put. Pogriješio sam i žao mi je. Preuzimam odgovornost za tu odluku, učestvujem u utvrđivanju činjenica i u potpunosti sarađujem s nadležnim tijelima“, poručio je Džaka u obraćanju nakon što je prethodno odbijao dati komentar.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Granit Xhaka could face up to FIVE YEARS in prison over allegations that he obtained a Covid certificate despite not being vaccinated.



The Lucerne public prosecutor has opened proceedings against Xhaka and a doctor from Lucerne.



— @RMCsport pic.twitter.com/OgWRLsCwCj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 21, 2026

Švajcarski mediji navode kako se iskusni vezni igrač početkom oktobra mora javiti državnom tužilaštvu, pri čemu mu prema tamošnjem Krivičnom zakonu prijeti i do pet godina zatvora ili visoka novčana kazna.

Zbog aktuelne istrage Džaka propušta predstojeće okupljanje reprezentacije Švajcarske u Turskoj te utakmice Lige nacija protiv Sjeverne Makedonije i Škotske.

Fudbal Granit Džaka pod istragom zbog lažne kovid potvrde, prijeti mu i zatvor

Iz Fudbalskog saveza Švajcarske najavili su ponovnu procjenu situacije.

„Po završetku ovog reprezentativnog ciklusa ponovo ćemo procijeniti situaciju s Granitom i razgovarati o daljim koracima“, potvrdio je predsjednik saveza Peter Knebel.

Ovaj skandal dolazi u izuzetno burnom periodu za fudbalera, koji je nedavno privukao pažnju javnosti podrškom nekadašnjim čelnicima OVK nakon presuda u Hagu.

Inače, 33-godišnji vezni igrač je nakon bogate karijere u Bazelu, Borusiji Menhengladbah, Arsenalu i Bajer Leverkuzenu od ljeta 2025. godine član Sanderlenda, gdje nosi kapitensku traku.