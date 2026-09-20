U Banjaluci preminuo Bogdan Petković

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Foto: Pixabay

U Banjaluci je u 75. godini preminuo Bogdan Petković, dugogodišnji fudbaler FK Naprijed.

Petković je jedan od najboljih igrača u Naprijedovoj istoriji. U anketi za "najtim" Naprijeda, povodom 60. klupskog rođendana, izabran je u idealnih jedanaest tima iz banjalučkog naselja Obilićevo - nekadašnji Mejdan. Vrijeme i mjesto sahrane Bogdana Petkovića biće naknadno saopšteni, piše Glas Srpske.

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