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U Banjaluci preminuo Bogdan Petković

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20.09.2026 14:58

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У Бањалуци преминуо Богдан Петковић
Foto: Pixabay

U Banjaluci je u 75. godini preminuo Bogdan Petković, dugogodišnji fudbaler FK Naprijed.

Petković je jedan od najboljih igrača u Naprijedovoj istoriji.

U anketi za "najtim" Naprijeda, povodom 60. klupskog rođendana, izabran je u idealnih jedanaest tima iz banjalučkog naselja Obilićevo - nekadašnji Mejdan.

Vrijeme i mjesto sahrane Bogdana Petkovića biće naknadno saopšteni, piše Glas Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Banjaluka

Fudbal

Bogdan Petković

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