U Banjaluci preminuo Bogdan Petković

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je u 75. godini preminuo Bogdan Petković, dugogodišnji fudbaler FK Naprijed.
Petković je jedan od najboljih igrača u Naprijedovoj istoriji.
U anketi za "najtim" Naprijeda, povodom 60. klupskog rođendana, izabran je u idealnih jedanaest tima iz banjalučkog naselja Obilićevo - nekadašnji Mejdan.
Vrijeme i mjesto sahrane Bogdana Petkovića biće naknadno saopšteni, piše Glas Srpske.
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