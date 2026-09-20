Dragoslav Šinik 28 dana veslao od Beograda do Gradiške, na dočeku Dodik i Adžić

Predsjednik gradiškog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Dragoslav Šinik danas je, nakon 28 dana veslanja rijekom Savom uzvodno iz Beograda, drvenim čamcem stigao do Gradiške.

Na posljednjoj etapi, od Mačkovca do Gašnice, nakon pređenih 466 kilometara ispod starog savskog mosta u Gradišci dočekali su ga njegovi prijatelji, predsjednik Milorad Dodik, gradonačelnik Zoran Adžić i brojni građani.

Dragoslav Šinik i Milorad Dodik Srna

Šinik je podsjetio da se na ovaj podvig odlučio kako bi skrenuo pažnju na potrebe populacije koju predstavlja, te istakao da je tokom putovanja dijelio i pozivnice za sedmo Međunarodno druženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju "Svi smo mi dio vas", koje će biti održano od 18. do 20. juna naredne godine u Gašnici kod Gradiške.

On je dodao da je cilj ove humanitarne akcije bio i prikupljanje sredstava za nabavku novog kombija za prevoz djece sa smetnjama u razvoju, te zahvalio Dodiku koji obećao da će iz Kabineta predsjednik Republike Srpske biti obezbijeđen novac za nabavku kombija.

Humanitarni broj 1434 za podršku ovoj akciji aktivan je do 30. septembra, a za kupovinu kombija potrebno je nešto više od 72.000 KM.

DODIK: DRAGOSLAV ŠINIK GODINAMA POKAZUJE DA VELIKE STVARI POČINjU VOLjOM DA URADIMO NEŠTO ZA DRUGE

Predsjednik Milorad Dodik istakao je danas da predsjednik gradiškog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Dragoslav Šinik godinama pokazuje da velike stvari ne moraju početi velikim riječima, nego voljom da nešto konkretno uradimo za druge.

Dodik je naveo da je Dragoslav Šinik, nakon 28 dana veslanja, danas stigao u Gradišku, te da je od Beograda do Gašnice veslao s jednim ciljem - da pomogne djeci i mladima sa smetnjama u razvoju.

"I na ovom putu mislio je na njih. Dijelio je pozivnice za sedmo Međunarodno druženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju `Svi smo mi dio vas`, koje će od 18. do 20. juna naredne godine ponovo okupiti djecu i njihove prijatelje u Gašnici", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je izrazio zadovoljstvo što je danas bio tu i dočekao Šinika.

"Drago mi je što sam danas bio tu da ga dočekam i stisnem mu ruku. Dragoslave, od srca ti hvala za svu dobrotu, upornost i ljubav koju godinama daješ drugima. Ponosan sam što te poznajem", istakao je Dodik.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić zahvalio je svima koji su podržali akciju koju je Šinik pokrenuo, te naglasio da je i do sada i da će ubuduće Grada Gradiška biti uz sve aktivnosti koje sprovodi Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima.

Dragoslav Šinik počeo je je 25. avgusta da vesla drvenim čamcem 478 kilometara uzvodno od Beograda prema izletištu u Gašnici kod Gradiške.