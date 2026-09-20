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Održan peti festival pite u Baraćima

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20.09.2026 14:28

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Пети гастро фестивал, у оквиру којег се оцјењивала најукуснија домаћа пита, одржан је данас у селу Бараћи код Мркоњић Града, у организацији Удружења жена "Бараћанке".
Foto: Srna

Peti gastro festival, u okviru kojeg se ocjenjivala najukusnija domaća pita, održan je danas u selu Baraći kod Mrkonjić Grada, u organizaciji Udruženja žena "Baraćanke".

Prvo mjesto za najukusniju pitu dijele članice kola srpskih sestara "Blaga Marija" iz Orahovljana i "Rođenja Presvete Bogorodice" iz Mrkonjić Grada.

Događaj je okupio udruženja sa prostora opštine Mrkonjić Grad, čiji cilj je da se pokažu prirodne ljepote ovog prostora i predstavi gastronomska ponuda i tradicionalna jela ovih sela.

Predsjednik Udruženja žena "Baraćanke" Marija Dakić rekla je Srni da je radosna jer se i ove godine dosta žena iz drugih udruženja odazvalo na njen poziv da učestvuju na manifestaciji.

"Ovom manifestacijom nastojim da održim tradiciju našeg baraćkog kraja, koji je bogat prirodnim ljepotama, tradicionalnim vrijednostima, a poznat je i po bogatoj gastro ponudi", pojasnila je Dakićeva.

Manifestacija se održava kod Dakića hrasta, koji je uvršten u botanički park prirode, a star je između 400 i 600 godina, i mnoge legende vezane su upravo za ovaj hrast.

Pokrovitelj manifestacije je opština Mrkonjić Grad, prenosi Srna.

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Tagovi :

festival pite

Mrkonjić Grad

manifestacija

Gastro fest

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