Misteriozni prstenovi nebeskog tijela između Saturna i Urana zbunjuju naučnike

Sistemi prstenova karakteristični su za džinovske planete Sunčevog sistema poput Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna. To je bilo uobičajeno mišljenje do 2013. godine kada je, na udaljenosti koja je skoro 17 puta veća od one između Zemlje i Sunca, otkriveno malo nebesko tijelo prečnika oko 250 kilometara.

To nebesko tijelo spada u kategoriju kentaura, oko kojeg su astronomi otkrili dva gusta, misteriozna prstena, piše “EurekAlert”. Kentauri su objekti u Sunčevom sistemu sa veoma nestabilnim putanjama.

Institut za astrofiziku Andaluzije je 2022. predvodio posmatranje pomoću Svemirskog teleskopa “Džejms Veb” kako bi proučio te prstenove putem zvjezdane okultacije, tehnike koja mjeri smanjenje svjetlosti zvijezde kada objekat prođe ispred nje. Nova studija objavljena u žurnalu “Sajens advansis”, prvi put pokazuje da je sistem prstenova pretrpio promjene u vremenskom rasponu od samo nekoliko godina.

“Upoređivanjem zapažanja teleskopa Džejms Veb sa onima dobijenim tokom drugih zvjezdanih okultacija u posljednjoj deceniji, otkrili smo promjene u dva prstena: dok unutrašnji prsten pokazuje značajno veću neprozirnost, spoljašnji prsten pokazuje manju neprozirnost”, objasnio je istraživač Instituta Pablo Santos-Sanz.

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Ovakvo neočekivano ponašanje ukazuje na to da je sistem prstenova oko kentaura Harikla dinamičan i da može biti podložan složenijim fizičkim procesima nego što se ranije mislilo.

Do sada su naučnici smatrali prstenove oko malih tijela u Sunčevom sistemu relativno stabilnim. Promjene otkrivene kod kentaura Harikla dovode u pitanje ovo shvatanje i sugerišu da ovi sistemi mogu biti mnogo dinamičniji nego što se ranije mislilo.

(sputnik srbija)