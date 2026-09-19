Lansirani novi kineski sateliti

Autor:ATV redakcija
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Kina je lansirala grupu satelita iz Svemirskog centra Taijuen u sjevernoj provinciji Šansi, saopštila je kontrola misije.
Sateliti su lansirani na raketi "dugi marš 2D" i dostigli su planiranu orbitu, prenijela je Sinhua.
Prema podacima Svemirskog centra, ovo lansiranje označava 668. misiju leta rakete nosača iz serije "dugi marš".
Riječ je o dvostepenoj raketi nosaču na tečno gorivo. Njena nosivost dostiže 1,3 tone u sunčevoj sinhronoj orbiti od 700 kilometara.
Na raketi se nalaze četiri satelita sa radarskim sistemom, koje je razvio privatni proizvođač satelita sa sjedištem u Pekingu "Galaksispejs".
Sateliti su opremljeni tehnologijom koja omogućava obradu podataka u realnom vremenu tokom snimanja u orbiti. Takav dizajn će pomoći u razvoju pametne svemirske infrastrukture u budućnosti, prenosi Srna
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