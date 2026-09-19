Teheran prenio Americi uslove za nastavak pregovora

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Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa SAD, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezai.

"Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade", rekao je Rezai "Al džaziri". On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trampa, prenosi Srna.

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