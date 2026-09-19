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Teheran prenio Americi uslove za nastavak pregovora

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19.09.2026 18:04

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Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa SAD, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezai.

"Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade", rekao je Rezai "Al džaziri".

On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trampa, prenosi Srna.

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Iran

Teheran

Amerika

Donald Tramp

Pregovori sa Amerikom

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