Teheran prenio Americi uslove za nastavak pregovora

Autor:ATV redakcija
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Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa SAD, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezai.
"Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade", rekao je Rezai "Al džaziri".
On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trampa, prenosi Srna.
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