Oko 50 povrijeđenih u prvim satima Oktoberfesta

Među pacijentima je bilo više osoba sa razderotinama na glavi i povredama lica, a ljekari su intervenisali i zbog konvulzivnog napada, objavila je službena sanitetska služba „Ajher Ambulanc Union“.

Prvi poziv hitnoj službi stigao je samo devet minuta nakon što su u 9 časova otvoreni ulazi na festivalski prostor. Sanitetske ekipe najprije su pomagale osobi koja je dobila napad, kao i posjetiocima sa povredama nastalim prilikom padova i drugim lakšim povredama tokom tradicionalnog jutarnjeg utrčavanja prema šatorima.

Jedan muškarac prevezen u bolnicu

Oko 20 minuta nakon službenog otvaranja Oktoberfesta u podne, ljekari su intervenisali zbog srčano-žilnih tegoba kod približno 50-godišnjeg Nijemca. Pretpostavlja se da su tegobe bile povezane sa stresom, a muškarac je prevezen u bolnicu.

Zanimljivosti Litar piva na Oktobarfestu skoro 30 KM

Prvi slučaj povezan sa alkoholom zabilježen je u 15.45 časova. Devetnaestogodišnjak iz Minhena više nije mogao da stoji, pa su njegovi prijatelji pozvali pomoć. Ljekari su mu provjerili vitalne funkcije i dali infuziju.

Na Oktoberfestu je prvog dana raspoređeno 150 članova sanitetskih ekipa, među kojima je deset ljekara. Tokom cijelog festivala za posjetioce će se brinuti oko 430 djelatnika i 36 ljekara.

Ovogodišnji, 191. Oktoberfest otvorio je novi minhenski gradonačelnik Dominik Krause. Festival traje do 4. oktobra, a očekuje se više od šest miliona posjetilaca, navodi njemački javni servis „Tagesšau“, prenosi Indeks