Kuća strave preminulog pornografa u SAD: Pronađeni snimci na kojima je najmanje pet žena mrtvo

Najmanje 58 žena identifikovano je na snimcima koje je napravio ozloglašeni pornograf Rejmond „R.C.“ Horš iz Filadelfije, saopštila je policija. Najmanje sedam žena nestalo je bez traga, a strahuje se da su možda ubijene i da su njihova tijela rastvorena u bačvama s kiselinom.

FBI i druge policijske agencije saopštile su u srijedu da intenziviraju istragu o navodnim zločinima Horša, koji je preminuo u maju 2025. godine u 82. godini. Istraga je ponovo pokrenuta nakon uznemirujućih otkrića u njegovoj kući u naselju Olni, uključujući snimke žena koje su bile bez svijesti ili mrtve.

Obnovljena istraga uslijedila je nakon što je prije tri mjeseca uhapšen njegov sin Judžin, zbog optužbi koje nisu povezane s ovim slučajem.

Vlasti su pronašle više navodnih snuf filmova na kojima se pojavljuju R.C. i nekoliko nestalih žena, kao i bačve s nepoznatim hemikalijama te zapise u kojima se spominju serijske ubice.

Od 58 žena identifikovanih na uznemirujućim snimcima, strahuje se da je najmanje pet mrtvo, dok dvije druge nisu viđene godinama, objavio je Si-Bi-Es njuz.

Na jednom od uznemirujućih, novootkrivenih snimaka vidi se žena koja koristi narkotike i prima novac od R.C.-ja, nakon čega je on lisicama veže za krevet, izjavio je u srijedu na konferenciji za medije zamjenik komesara policije Filadelfije Frenk Vanore.

R.C. joj potom oko vrata stavlja plastičnu vezicu i steže je sve dok ne izgubi svijest, dodao je Vanore.

Dvije žene na novootkrivenim snimcima, prema navodima policije, djeluju kao da su mrtve ili bez svijesti.

Nikol Fusaro, koja je nestala 2018. godine, jedna je od pet nestalih žena povezanih s istragom u Filadelfiji. Maribel Freses (27), posljednji put viđena 2018. godine, navodno se pojavljuje na snuf filmu pronađenom u kući.

„One su na snimku. Obje su bez odjeće. Postoje dvije odvojene kamere, jednom on upravlja, dok je druga postavljena negdje u spavaćoj sobi u kojoj se nalaze. Oba snimka smo pribavili. Imamo ih sve“, rekao je Vanore govoreći o dvije neidentifikovane žene.

Policija nijednu od njih nije javno identifikovala, ali njihovo otkriće povećava na pet broj mogućih žrtava povezanih s kućom. Među njima su Gabrijela Amarande, Maribel Freses i Nikol Fusaro.

Još dvije žene povezane s R.C.-jem, Bler Tonzeli i njegova bivša supruga Ejmi Mekhejl, i dalje se vode kao nestale.

R.C., koji je sebe nazivao „sociopatom“, otvoreno je govorio o tome kako je u ozloglašenom filadelfijskom naselju Kensington tražio žene zavisne od droge, namamljivao ih u svoju kuću i tamo snimao pornografske filmove.

U podkastima i vlastitim knjigama javno se hvalio i da je serijski ubica.

R.C. je živio u kući u naselju Olni sve do smrti 2025. godine, ali su njegova ranija djelovanja ponovo došla u fokus nakon što je njegov sin Judžin uhapšen u junu.

Judžin (44) uhapšen je u centru Filadelfije. Tereti se za posjedovanje oružja kao ranije osuđivana osoba, posjedovanje oružja bez serijskih brojeva te posjedovanje lažnih identifikacionih dokumenata američke Agencije za suzbijanje droga (DEA).

Bler Tonzeli, koja je nestala 2023. godine u dobi od 35 godina, navodno je izjavila da joj je Judžin opisao kako je rastvorena tijela puštao kroz VC šolju.

Žena koja se nalazila u automobilu s Judžinom u trenutku njegovog hapšenja imala je identifikacioni dokument koji je pripadao jednoj od nestalih žena, Bler Tonzeli.

To je navelo vlasti da pretresu kuću u naselju Olni, gdje su otkrili više od 600.000 fotografija, 70.000 videosnimaka i 10.000 stranica tekstova, crteža i rukopisa. U mnogima od njih spominju se serijske ubice, poput Teda Bundija, kao i metode uklanjanja tijela.

Ljudski ostaci još nisu pronađeni, ali su istražitelji otkrili industrijske bačve napunjene nepoznatom tečnošću, više od 20 posuda s masnom supstancom te bačvu zapremine oko 208 litara povezanu s vodovodnim cijevima u podrumu.

Pronađene su i lažne značke DEA-e i FBI-ja, falsifikovani identifikacioni dokumenti, narkotici, smrtovnica preminule žene te pet urni s kremiranim ostacima.

Ejmi Mekhejl, bivša supruga R.C. Horša, posljednji put je viđena u njegovoj kući prije nego što je nestala 2012. godine, u dobi od 44 godine.

Policijski inspektor Filadelfije Rejmond Evers iznosi detalje istrage na konferenciji za medije 12. avgusta 2026. godine. Evers je otkrio da se na snimcima pronađenim u kući u naselju Olni nalaze dvije nestale žene za koje se vjeruje da su mrtve.

FBI proširuje istragu i priprema slanje dodatnih agenata u kuću, s nalozima za pretres koji bi trebali biti izvršeni kasnije ovog mjeseca.

„Cilj je temeljitost, a ne samo brzina. Moramo se pobrinuti da ne previdimo nešto što bi moglo pomoći u identifikaciji žrtve, utvrđivanju onoga što se dogodilo ili pružanju odgovora porodici koja ga traži“, izjavio je na konferenciji za medije Vejn Džejkobs, šef filadelfijskog ureda FBI-ja.

Judžin nije optužen ni za jednu smrt, a istraga je i dalje u toku, prenosi Kliks