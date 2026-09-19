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Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva na "Oktoberfestu"

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19.09.2026 13:30

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Млади људи славе након отварања 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, у Њемачкој, у суботу, 19. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Gradonačelnik Minhena Dominik Krauze otvorio je prvo bure piva i time označio početak ovogodišnjeg "Oktoberfesta", najpoznatijeg svjetskog festivala piva, koji se održava 191. put.

Hiljade ljudi, uključujući žene u tradicionalnoj bavarskoj odjeći i muškarce u lederhozenima, ispunile su šatore na minhenskom sajmištu Terezienvize da bi zauzele dobro mjesto na klupama.

Uz zvuke limene muzike i ukus svježe točenog piva, ubrzo su počeli da pjevaju, igraju i njišu se, prenijela je agencija DPA.

Pored piva, služe se perece, svinjsko pečenje i kobasice.

Октоберфест

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Počinje festival piva, očekuje se 6,5 miliona posjetilaca

U narednih 16 dana, do 4. oktobra, na "Oktoberfestu" se očekuje oko šest miliona posjetilaca. Većina dolazi iz Minhena i južne Njemačke, ali svake godine manifestaciju obilaze i brojni gosti iz drugih dijelova zemlje i cijelog svijeta.

Njemačke vlasti su pooštrile mjere bezbjednosti nakon što je festival prošle godine morao privremeno da bude zatvoren zbog prepunjenosti, prenosi Srna.

Za ovogodišnji festival postavljene su kamere sa vještačkom inteligencijom da bi se velike gužve otkrile na vrijeme.

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Tagovi :

Minhen

Oktoberfest

Njemačka

Pivo

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