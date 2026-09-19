Nastavlja se čišćenje: Pogubljen muškarac zbog navodne špijunaže za Izrael

Iranske vlasti sprovele su smrtnu kaznu nad jednim muškarcem zbog navodne špijunaže za Izrael, javila je iranska novinska agencija Mizan.

Prema izvještaju, sud je optužio muškarca za prenošenje obavještajnih informacija o vojnim objektima i osoblju.

Grupe za ljudska prava godinama ukazuju na rigoroznu primjenu smrtne kazne u Iranu i optužuju vlasti da koriste pogubljenja kao sredstvo zastrašivanja.

Grupe ukazuju da vlasti često koriste nejasno formulisane optužbe poput špijunaže, ugrožavanja nacionalne bezbjednosti ili bogohuljenja.

Prema podacima Centra za ljudska prava u Iranu "Abdorahman Borumand" sa sjedištem u Vašingtonu, iranske vlasti su od početka godine pogubile više od 1.000 ljudi. Taj broj nije mogao biti potvrđen iz nezavisnih izvora, navodi agencija DPA.

Organizacija za ljudska prava "Amnesti internešenel" navodi da je prošle godine u Iranu pogubljeno najmanje 2.159 ljudi, što je najveći broj zabilježen od 1981. godine, prenosi Srna.