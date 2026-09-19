Logo

Rubio: Sporazum SAD sa Danskom i Grenlandom pobjeda za američki narod

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 09:13

Komentari:

0
Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da sporazum SAD sa Danskom i Grenlandom predstavlja veliku pobjedu za američki narod.

- Ovaj istorijski sporazum predstavlja veliku pobjedu za Sjedinjene Države i američki narod. Zahvaljujući viziji i vođstvu predsjednika Trampa, ovaj istorijski sporazum trajno garantuje bezbjednosne interese SAD na Arktiku, bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike - rekao je Rubio u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će se spriječiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: SAD preuzela vojnu kontrolu nad Grenlandom

- Ovaj sporazum trajno i u potpunosti rješava pitanja naše nacionalne bezbjednosti vezana za Grenland - zaključio je Rubio.

Prethodno, američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednosnim i drugim pitanjima na Grenlandu.

Prema njegovim riječima, sporazum predviđa da nijedan protivnik SAD ubuduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Grenland

Grenland Tramp

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тањири у шатору за пиво припремају се за отварање 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, у Њемачкој, у суботу, 19. септембра 2026. године.

Svijet

Počinje festival piva, očekuje se 6,5 miliona posjetilaca

5 h

0
Хаос у Пакистану: Бомбаш самоубица убио 31 особу, нападачи се забарикадирали

Svijet

Haos u Pakistanu: Bombaš samoubica ubio 31 osobu, napadači se zabarikadirali

5 h

1
Трамп: САД преузела војну контролу над Гренландом

Svijet

Tramp: SAD preuzela vojnu kontrolu nad Grenlandom

5 h

0
Алис Вајдел, у центру, предсједница савезног парламента и лидерка парламентарне групе АфД у Бундестагу, и новоизабрани Савезни извршни комитет АфД излазе на сцену на крају Савезне конвенције АфД у Ерфурту, Њемачка, у недељу, 5. јула 2026.

Svijet

AfD priprema sastanak s Putinovim saradnikom

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

34

Putin poručio Evropi: Pustite nas da živimo u miru, inače ćemo reagovati

13

30

Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva na "Oktoberfestu"

13

21

Ćana "helikopterom" stigla na vašar

13

12

Pacijent se požalio na probleme sa mokrenjem, a ono što su mu pronašli u tijelu zgrozilo je cijeli svijet

13

10

Sprovedene velike akcije, ubijeno 11 terorista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima