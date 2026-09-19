Rubio: Sporazum SAD sa Danskom i Grenlandom pobjeda za američki narod

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da sporazum SAD sa Danskom i Grenlandom predstavlja veliku pobjedu za američki narod.

- Ovaj istorijski sporazum predstavlja veliku pobjedu za Sjedinjene Države i američki narod. Zahvaljujući viziji i vođstvu predsjednika Trampa, ovaj istorijski sporazum trajno garantuje bezbjednosne interese SAD na Arktiku, bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike - rekao je Rubio u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će se spriječiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju.

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- Ovaj sporazum trajno i u potpunosti rješava pitanja naše nacionalne bezbjednosti vezana za Grenland - zaključio je Rubio.

Prethodno, američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednosnim i drugim pitanjima na Grenlandu.

Prema njegovim riječima, sporazum predviđa da nijedan protivnik SAD ubuduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona.