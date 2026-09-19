Ćorić poručio Blanuši: Dosta skrivanja, podijeli znanje u debati sa Minićem

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Profesor Blanuša se ponovo pojavio u javnosti, čak i na Iksu - naveo je Nedeljko Ćorić, član Glavnog odbora SNSD.

- Čini mi se da baš ima mnogo politika, programa i stavova koje nam može objasniti i iza kojih može stati. Odlično! Taman svoje znanje može prezentovati na debati sa Savom Minićem. Ne postaje se predsjednik skrivanjem od naroda i bježanjem od političkih rivala - naveo je Ćorić.

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