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U Srpskoj prošle godine prijavljeno 113 novooboljelih od tuberkuloze

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19.09.2026 08:57

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У Српској прошле године пријављено 113 новообољелих од туберкулозе
Foto: ATV

Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u prošloj godini prijavljeno je ukupno 113 novooboljelih od tuberkuloze i šest smrtnih slučajeva, rečeno je Srni u Institutu.

Specijalista epidemiologije u Institutu Branka Subotić Radivojac rekla je Srni, povodom Nedjelje borbe protiv tuberkuloze koja se obilježava od 14. do 21. septembra, da je ovo zarazna bolest uzrokovana bacilom tuberkuloze koji primarno zahvata pluća, iako može napasti i druge organe /ekstrapulmonalna TB-kosti, zglobove, limfne čvorove i moždane ovojnice/.

Radivojac kaže da se tuberkuloza prenosi kapljicama iz grla i pluća osoba koje imaju aktivno oboljenje respiratornih organa uzrokovano ovim bacilom.

"Samo mali procenat zaraženih razboli se od tuberkuloze, a rizik za obolijevanje je mnogo veći kod osoba starije životne dobi i osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom", navela je Radivojac.

Ona je istakla značaj obilježavanja Nedjelje borbe protiv tuberkuloze s obzirom na to da ova bolest, uprkos vijekovima medicinskog napretka, i dalje predstavlja javnozdravstveni izazov.

"Dok globalna zajednica, pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, usmjerava napore ka eliminaciji ove bolesti kroz strategiju `End TB`, Crveni krst Republike Srpske kao glavni nosilac aktivnosti uz ostale medicinske radnike zdravstvenih ustanova Srpske, svake godine u septembru u fokus svojih aktivnosti stavlja neposredan rad u zajednici koji se posebno odnosi na ranu detekciju, edukaciju i podršku oboljelim osobama", rekla je Radivojac.

Ona je navela da su simptomi aktivne tuberkuloze pluća kašalj, rijeđe sa ispljuvkom ili krvlju, bol u grudima, slabost, gubitak tjelesne težine, povišena temperatura i noćno preznojavanje.

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"Od tuberkuloze najčešće obolijevaju osobe u direktnom kontaktu sa oboljelim, osobe koje žive u kolektivnim smještajima sa lošim higijenskim uslovima života i socijalno ugrožene kategorije stanovništva", navela je Radivojac.

Ona ističe da su mjere za smanjenje oboljelih od tuberkuloze rano otkrivanje i liječenje, aktivno traženje oboljelih i obrada njihovih kontakata, primjena adekvatne dijagnostike i tretmana u liječenju, aktivnosti protiv siromaštva i loših životnih uslova, te zdravstveno prosvjećivanje.

Ona je napomenula da Ned‌jelja borbe protiv tuberkuloze podsjeća da eliminacija ove bolesti nije samo medicinsko, već i socijalno pitanje.

"Stigmatizacija oboljelih i dalje predstavlja prepreku pravovremenom javljanju ljekaru. Multisektorska saradnja zdravstvenih institucija, humanitarnih organizacija i medija ključna je za stvaranje društva u kojem nijedan pacijent neće biti lišen pravovremene dijagnostike i terapije", naglasila je Radivojac.

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Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tuberkuloza ostaje jedna od vodećih zaraznih bolesti čija smrtnost je odmah iza kovida 19, a ispred HIV-a.

Godišnje od ove bolesti oboli više od 10 miliona ljudi, dok bitku izgubi više od 1,2 miliona.

Globalnim naporima da se zaustavi tuberkuloza, do sada je od 2000. godine, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, spaseno 79 miliona života.

Tuberkuloza i dalje ugrožava milione ljudi širom svijeta, nanoseći teške zdravstvene, društvene i ekonomske posljedice.

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Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

tuberkuloza

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