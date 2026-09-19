Gledaoci ostali bez programa: BHRT obustavio više emisija!

Gledaoce BHRT jutros je umjesto redovnog jutarnjeg programa "Jutro za sve" dočekala poruka na ekranu u kojoj se navodi da je ovaj medij prisiljen na obustavu emitovanja.

Kako navode iz BHRT-a, oni su primorani da smanje obim svog programa "zbog dugotrajne finansijske krize i opstrukcija.

Pored radnog izdanja jutarnjeg programa, obustavljeno je i vikend izdanje "Jutro za sve", kao i popodnevna emisija "BHT1 uživo".

Redovna izdanja emisije "Jutro za sve" koja idu radnim danima će i dalje biti dio programske šeme BHT-a.

Računi BHRT-a nalaze se u potpunoj blokadi još od 21. avgusta.