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Gledaoci ostali bez programa: BHRT obustavio više emisija!

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19.09.2026 09:22

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Гледаоци остали без програма: БХРТ обуставио више емисија!
Foto: Screenshot / BHRT

Gledaoce BHRT jutros je umjesto redovnog jutarnjeg programa "Jutro za sve" dočekala poruka na ekranu u kojoj se navodi da je ovaj medij prisiljen na obustavu emitovanja.

Kako navode iz BHRT-a, oni su primorani da smanje obim svog programa "zbog dugotrajne finansijske krize i opstrukcija.

Pored radnog izdanja jutarnjeg programa, obustavljeno je i vikend izdanje "Jutro za sve", kao i popodnevna emisija "BHT1 uživo".

Redovna izdanja emisije "Jutro za sve" koja idu radnim danima će i dalje biti dio programske šeme BHT-a.

Računi BHRT-a nalaze se u potpunoj blokadi još od 21. avgusta.

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BHRT

jutarnji program

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