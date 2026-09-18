Konaković bi da dijeli šamare Srbima: „On je politička prošlost“

"Da pružimo ruku onima sa kojima smo do juče ratovali zbog naše budućnosti, ali danas kad smo vidjeli šta rade da im spucamo šamarčinu, da nas zapamte dok su živi i da nikada više ne dozvolimo nikome da slavi ratnog zločinca a očekuje preko štele dozvolu da sleti u BiH. To se više nikada neće desiti", poručio je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković

Konaković ovog puta bi da Srbima dijeli šamare, u stvari šamarčine. Doslovno.

Spočitava Srbiji organizaciju sahrane generala Mladića rekavši da veličaju ratnog zločinca. Nakon što je BiH odbila zahtjev za prelet aviona srpskog premijera Đure Macuta, zapaljiva retorika koja ne dolikuje instituciji ministarstva inostranih poslova, nije prestala. Ministar pravde Srbije jasan. Dostojanstvo je broj jedan.

„Mi nikad nismo negirali presudu, mi smo samo tražili dok je general bio živ poštovanje ljudskog dostojanstva što su Mendela pravila i isto tako smrću lica kazna prestaje, ali ljudsko dostojanstvo i poštovanje ljudskog dostojanstva ne prestaje“, rekao je ministar pravde Srbije, Nenad Vujić.

Konaković je politička prošlost. Mi iz Republike Srpske i Srbije ne koristimo takvu retoriku prema FBiH i pokazali smo šta znače Srpska i Srbija, poruka je premijera Save Minića.

„A onda oni kad mi njih zaboravimo da postoje i kad zaboravimo koliko nas mrze, oni nas svaki dan podsjećaju. Uopšte nije bitno šta je on rekao, on više neće ni biti, on je politička prošlost i ostalo mu je još malo ovih dana da priča“, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Ne možete bazirati svoju političku karijeru na mržnji prema bilo kom narodu, jasan je Milorad Kojić. Veze Srpske i Srbije kaže, ne može niko da poremeti.

„Mi imamo u Republici Srpskoj ustavnopravno zagarantovanu svoju poziciju i imamo specijalne i paralelne veze sa Srbijom i u odnosu na te veze sa našom bratskom maticom mi razvijamo i naše odnose i ni jedan Konaković, Bakir ili bilo ko drugi ne može da poremeti te odnose. Međutim, oni najviše govore o tome kakvi su odnosi unutar BiH i da ovakva BiH ne može da bude održana“, rekao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH.

Jeftino je to da se skreće pažnja sa tema o korupciji i blokadama na one nacionalne, kaže Nenad Grković.

„Prikupljanje jeftinih političkih poena na toj nacionalnoj retorici nije neuobičajena stvar ovdje kod nas ali je stvarno izjava gospodina Konakovića pretjerana pogotovo što se tiče šamara i stvarno ne razumijem kome misli da dijeli šamare i na koji način“, rekao je Nenad Grković, narodni poslanik Liste za pravdu i red.

Nije Konakoviću bilo malo što je izjavio da će odnose sa Srbijom svesti na najmanji mogući nivo, da će povući diplomate ambasade Srbije u BiH iako za to nema ovlaštenje, sada bi ministar i fizički da se obračunava da ga kako kaže imamo po čemu pamtiti.