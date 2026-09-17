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Ista poruka mogućeg američkog ambasadora u BiH: Lokalni lideri da preuzmu odgovornost

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17.09.2026 18:24

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Иста порука могућег америчког амбасадора у БиХ: Локални лидери да преузму одговорност
Foto: Printscreen

Kandidat Donalda Trampa za američkog ambasadora u BiH, Ronald Džonson, još jednom je prenio istu poruku koju nova američka administracija šalje BiH - lokalni lideri treba da preuzmu odgovornost.

Džonson je na saslušanju pred Odborom Senata za spoljne poslove poručio da 30 godina nakon Dejtona, budućnost BiH treba da oblikuju domaći lideri i institucije. Ako bude potvrđen, Džonson poručuje da će ohrabrivati lokalna rješenja.

"SAD mogu igrati važnu ulogu kao partner, osiguravajući bezbjednost i prosperitet, a istovremeno možemo ohrabriti lokalne lidere da preuzmu veću odgovornost za budućnost zemlje".

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Džonson poručuje da će se angažovati da sa svim zajednicama u BiH smanji tenzije, obeshrabri eskalaciju, sačuva stabilnost i stvoru bolju budućnost za sve.

"SAD ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i miru koji je donio Dejtonski mirovni sporazum. Dejton je stavio tačku na razarajući sukob u srcu Evrope i donio tri decenije stabilnosti i napretka", rekao je Džonson.

Tokom njegovog izlaganja pitanje mu je postavila demokratska senatorka Džin Šahin koja je ponovo problematizovala prisustvo Milorada Dodika sahrani Ratka Mladića kao i pojedine njegove izjave uz traženje objašnjenja od Džonsona da li će vjerodostojno prenositi Vašingtonu dešavanja u BiH kako bi SAD znale šta treba učiniti.

Na to je Džonson samo odgovorio da je BiH pred izborima i da je takva retorika prisutna na svim stranama.

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Iste poruke američke administracije

Poruke kojima se traži smanjenje međunarodnog intervencionizma u BiH, kao i ohrabrivanje lokalnih lidera za preuzimanje odgovornosti čule su se još prošle godine na obilježavanju 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Tada je Kristofer Landau, zamjenik državnog sekretara, jasno poručio da Amerika neće učestvovati u izgradnji nacija i neodrživih projekata, kao i da je vrijeme da lokalni lideri preuzmu odgovornost.

Ista poruka se čula i na sjednicama Savjeta bezbjednosti, naročito kada se ispraćao Kristijan Šmit iz Sarajeva. Tada je američki ambasador u UN-u poručio da visoki predstavnik u BiH treba da ima manja ovlašćenja i da se lokalni problemi prepuste lokalnim političarima.

Tokom saslušanja zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu i Evroaziju Danijela Dž. Lotona u Predstavničkom domu Kongresa SAD koje se održalo 15. septembra, u izvještaju je ponovljeno da je "era izvana nametnute izgradnje nacija završena" te da SAD ne nude neograničena sredstva za nedefinisane, neizvjesne i nerealistične ciljeve.

Procedura za potvrdu

Ronald Džonson je dobio agreman od Predsjedništva BiH 11. avgusta 2026. godine čime je potvrđeno da ne postoje prepreke za njegov dolazak. Međutim, to ne znači da je on novi ambasador, jer ga u SAD očekuje još niz procedura.

Nakon saslušanja pred Odborom Senata za spoljne poslove, Džonson može dobiti pisana pitanja senatora na koja je dužan dostaviti pisane odgovore. Nakon toga, nominacija ide na razmatranje Odbora koji odlučuje o njegovoj daljoj sudbini.

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Odbor može da Džonsona preporuči Senatu, pošalje ga bez preporuke, ne podrži ga ili jednostavno ne preduzme ništa, čime nominacija praktično može biti blokirana što je bio slučaj sa nasljednikom Majkla Marfija kojeg je nominovao Džozef Bajden.

Ukoliko Džonsonovo ime dođe pred Senat, neophodna je većina glasova za njegovo potvrđivanje. Kada Senat potvrdi kandidata, predsjednik Donald Tramp ga formalno postavlja čime bi Džonson preuzeo funkciju, a predajemo akreditivnih pisama Predsjedništvu BiH će i formalno stupiti na dužnost.

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