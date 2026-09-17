Jemeljanenko za ATV: Srpski narod je narod Svetog Save, cara Lazara i patrijarha Pavla

Srpski narod treba da ima na umu da je to narod Svetog Save, cara Lazara i patrijarha Pavla, rekao je za ATV Fjodor Jemeljanenko, jedan od najboljih MMA boraca svih vremena koji je danas bio gost naše televizije.

"Vjera u našim životima je najvažnije, kako kod srpskog i ruskog tako i kod svih naroda. Vjera nas ujedinjuje, ako dolazi do razmimoilaženja vlada, to nije došlo po vjeri. Nadam se da će naši narodi uvijek živjeti zajedno i na zemlji i u carstvu nebeskom.

Fjodor Jemeljanenko ATV

Ja mislim da je srpski narod uvijek bio stradalni narod, ali da se uvijek držao i ustajao. Sada u naše vrijeme dolazi do vrednovanja pogrešnih stvari. Ljudi se sve više za zemaljske vrijednosti, a srpski narod treba da ima na umu da je to narod Svetog Save, cara Lazara i patrijarha Pavla", rekao je Jemeljanenko.

Fjodor Jemeljanenko

O svojoj karijeri, kaže trudi, se da ne razmišlja, jer smatra da ocjenjivati samog sebe nije pravilno.

"U istoj vrijeme ne treba suditi o sebi samo po sportskoj atmosferi. Svako treba da se zagleda u sebe".

Fjodor Jemeljanenko ATV

Jemeljanenku ovo nije prva posjeta Republici Srpskoj, a ovaj put je došao na poziv doktora Nikole Šobota.

"Hvala vam za gostoprimstvo. Mnogo sam čitao i mnogo znam o Srpskoj i o istoriji srpskog naroda i o trenutnoj situaciji. Već sam nekoliko puta bio u Srpskoj. Tu sam po pozivu doktora Nikole Šobota, i zbog našeg predsjednika koji pruža podršku srpskom narodu, rekao je Jemeljanenko.

O svojoj karijeri, kaže, trudi se da ne razmišlja, jer smatra da da ocjenjivati samog sebe nije pravilno.

"U istoj vrijeme ne treba suditi o sebi samo po sportskoj atmosferi. Svako treba da se zagleda u sebe", kaže ovaj veliki šampion.

U karijeri je imao brojne protivnike, ali dva imena se posebno izdvajaju.

"Antonio Rodrigo Nogeira mi je bio najteži protivnik, on je tukao sve najbolje borce i bio je šampion. Drugi po značaju, ali jednak po težini je bio Mirko Filipović "Kro Kap"", kaže Jemeljanenko.

Kako kaže Jemeljanenko, trenutno se vode pregovori o meču sa Filipovićem.

Ostali sportovi Jemeljanenko za ATV: Moguć meč sa Mirkom Filipovićem, vode se pregovori

"Mi smo sada u pregovorima već duže vrijeme za meč sa Mirkom. Obe strane su saglasne da je to jedan legendaran događaj koji treba da se održi. Sada samo čekao od organizatora kada će da li će i kada će biti", rekao je Jemeljanenko za ATV.