Odbojkaši Srbije poraženi od Belgije na Evropskom prvenstvu

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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas u Tampereu od selekcije Belgije rezultatom 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) u meču posljednjeg kola grupe C na Evropskom prvenstvu.
Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 12 poena, dok je Marko Ivović postigao devet.
U selekciji Belgije istakao se Fere Regers sa 16 poena, a Sem Deru je zabilježio 14.
Belgija je bez većih problema došla do pobjede protiv Srbije pa su tako "orlovi" završili na trećem mjestu u grupi C.
Srbija će 20. ili 21. septembra u osmini finala EP u Torinu igrati protiv Italije ili Slovenije.
Tabela grupe C: Finska 4-0, Belgija 4-1, Srbija 3-2, Danska 2-3, Estonija 1-3, Holandija 0-5.
Posljednji meč u grupi C igraće Finska i Estonija danas od 19 časova, prenosi Tanjug.
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