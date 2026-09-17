Fjodor Jemeljanenko u Banjaluci, gostuje i na ATV-u

Na prijemu koji je upriličila ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović razgovarano je i mogućoj podršci ruskog borca našim borilačkim sportovima.

Ignjatovićeva je navela da su Srpska i Rusija uvijek imale posebnu vezu, a da su sportisti ti koji te veze grade i jačaju.

- Fjodor je veliki borac ali i veliki čovjek koji poštuje našu zemlju i naš narod i željeli smo da mu se zahvalimo i čestitamo na svemu što je uradio u svojoj karijeri - dodala je Ignjatovićeva.

Ona je rekla da je čula da Fjodora zovu car, što dovoljno govori o tome koliko je cijenjen u svijetu sporta i koliko je veliko ono što je u svojoj karijeri napravio.

Ignjatovićeva je tokom današnjeg prijema uručila sportskoj legendi iz Rusije ikonu Svetog Đorđa.

Jemeljanenko je rekao da nije prvi put u Republici Srpskoj, da je ranije posjetio mjesta stradanja srpskog naroda na Kozari i Jasenovcu i da mnogo zna o Srpskoj, kako o istoriji, tako i o današnjim dešavanjima.

Jemeljanenko je naglasio da je spreman da u budućnosti pomogne trenerima i šampionima da unaprijede nivo borilačkog sporta u Srpskoj.

Legendarni borac mješovitih borilačkih sportova posjetio je i Fudbalski klub Borac.

Jemeljanenko će gostovati i u Centru dana ATV-a koji možete pratiti od 17.10 časova.