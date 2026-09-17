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Veslanje na Olimpijskim igrama 2032. u rijeci punoj krokodila

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17.09.2026 16:33

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Крокодил плива у води.
Foto: Pexels/Simon Hurry

Na rijeci u kojoj živi oko 500 krokodila biće održana veslačka i kajakaška takmičenja na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Brizbejnu 2032. godine.

Riječ je o rijeci Ficroj, kod mesta Rokhempton, u sjeveroistočnoj australijskoj saveznoj državi Kvinslend, koja je potvrđena kao „pogodna za takmičenja".

Prisustvo krokodila nije razmatrano, već „način na koji bi staza funkcionisala u različitim uslovima, vremenskim prilikama, vodostajima i rizicima od poplava, kako u vrijeme održavanja Igara, tako i tokom perioda koji im prethodi“.

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Izvještaj je naručila Nezavisna uprava za infrastrukturu i koordinaciju Igara (GIICA).

Ficroj je već mjesto za treninge i takmičenja u disciplinama na mirnim vodama, školska državna prvenstva, lokalne regate i pripremni kampovi reprezentacija, dodaju.

Budući da je riječ o priznatom veslačkom objektu, na takmičenjima već postoje planovi za vanredne situacije ako krokodili budu uočeni, dok su zvaničnici Olimpijskih igara ranije su dobili uvjeravanja da će bezbjednost veslača biti regulisana.

I Svjetska veslačka federacija (World Rowing) i Svjetska kajakaška federacija (Paddle Worldwide) podržale su odluku o ovoj stazi.

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„Na osnovu opsežne analize znamo da Ficroj može da obezbjedi ravnopravne uslove za takmičenje, u skladu sa zahtjevima olimpijskog i paraolimpijskog veslanja“, rekao je Žan-Kristof Rolan, predsjednik Svjetske veslačke federacije.

„Kvalitet i obim analize značajno unapredili razumijevanje takmičarske staze“, kaže Tomas Konicko, predsjednik Svjetske kajakaške federacije.

„Daju nam, kao i sportistima, dodatno povjerenje da staza može da obezbjedi ravnopravne uslove za takmičare u sprint disciplinama na kanuu“, kaže Konicko.

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Endru Liveris, predsjednik organizacionog odbora OI u Brizbejnu, prošle godine je izjavio da problema sa krokodilima neće biti.

„U okeanu ima ajkula, pa i dalje surfujemo...

„Treba da razmišljamo u stilu 'može', a ne 'ne može', promijenimo način razmišljanja“, rekao je tada.

Morski krokodili, lokalno poznati kao „saltiji“, žive i u slatkoj i u slanoj vodi, a mogu da narastu na više od šest metara dužine.

'Siguran sam da bi svi veslali brže'

Dru Gin, koji je za Australiju osvojio tri olimpijske zlatne medalje u veslanju, zabrinut je zbog poplava i pitanja „ravnopravnosti i integriteta“ takmičenja na ovoj lokaciji, a brine ga i iskustvo i sportista i gledalaca na mjestu udaljenom „šest ili sedam sati“ od Brizbejna.

„Lično, ne plašim se australijskih životinja, ali nikada nisam imao krokodila u blizini“, kaže Grin za BBC.

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„Siguran sam da bih veslao brže".

Međutim, istovremeno se i pita da li Svetska veslačka federacija zaista želi da „sportisti budu izloženi takvoj vrsti opasnosti".

Posebno, ukazuje, na mestu gde trka može da bude odlučena razlikom od pola sekunde, a da se pokaže da se uslovi u stazama razlikuju za dve ili tri sekunde.

„Jednostavno ne mislim da je dobro da se olimpijska takmičenja rasporede tako da se ugrožavaju i sportisti i gledaoci.“

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Tagovi :

veslanje

krokodil

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