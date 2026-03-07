Logo
Skandal! Olimpijski vicešampion suspendovan na dvije godine

07.03.2026

Атлетска стаза
Foto: pexels/ Mateusz Dach

Bivši svjetski šampion u trci na 100 metara Fred Kerli suspendovan je na dve godine zbog propusta u vezi sa boravištem igrača u antidoping sistemima.

Tribunal koji se bavio slučajem bivšeg svjetskog prvaka utvrdio je da se Kerli "nemarno i donekle nepromišljeno" odnosio prema anti-doping propisima, tako što tri puta nije prijavio mjesto boravka u periodu od 11. maja do 6. decembra 2024. godine.

Prema propisima, sportista ne sme propustiti tri antidoping testa u periodu od 12 mjeseci.

Zbog toga ga je Atletska jedinica za integritet (AIU) već kaznila u avgustu prošle godine, tada samo privremeno do konačne odluke, zbog čega je propustio Svetsko prvenstvo u Tokiju u septembru.

Sada mu je izrečena i definitivna kazna.

Kerli će tek 11. avgusta 2027. moći ponovo da se takmiči. Ujedno su mu poništeni svi rezultati koje je postigao između 6. decembra 2024. i 12. avgusta 2025, automatski mu i oduzete osvojene medalje i novčane nagrade iz tog perioda.

Новак Ђоковић

Ostali sportovi

Đoković se oglasio i napisao za koga navija

Američki sprinter je takođe u obavezi da plati Svjetskom atletskom savezu blizu 4.000 dolara na ime sudskih troškova.

Kerli je 2022. godine postao svjetski prvak u trci na 100 metara. Pored toga, osvajač je dva zlata u štafeti 4x100 metara sa prvenstava 2019. i 2023. godine. Ima i dvije medalje sa olimpijskih igara - srebro iz Tokija 2022. i bronzu iz Pariza 2024. godine, takođe u najatraktivnijoj disciplini.

"Nažalost, sofisticirane doping supstance mogu se otkriti u uzorku sportiste samo nekoliko dana ili čak sati nakon primjene. Antidoping organizacije moraju biti u mogućnosti da testiraju sportiste bez prethodne najave na dan i sat koji mi izaberemo, u suprotnom antidoping programi neće funkcionisati, a oni koji se dopinguju lako mogu izbjeći otkrivanje. Pravila o boravištu su stoga fundamentalna za integritet sporta i moraju se poštovati. AIU će nastaviti strogo da sprovodi zahtjeve u vezi sa boravištem kako bi zaštitio pravo svih sportista na čisto takmičenje", izjavio je povodom kazne za Kerlija šef AIU Bret Klotijer.

