Osvojila srebro na ZOI pa otkrila: Imala sam potres mozga i napade

10.02.2026

18:51

Ајлин Гу
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregory Bull

Ajlin Gu, velika zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Pekingu prije četiri godine, osvojila je svoju četvrtu olimpijsku medalju na ovogodišnjim Igrama.

U prvoj disciplini slobodnog skijanja na Igrama u Milanu i Kortini, slopestyleu, Gu je stigla do srebra. Skijašica rođena u Kaliforniji, koja nastupa za Kinu, zemlju svoje majke, tako je nastavila niz uspjeha nakon što je 2022. osvojila dva zlata i jedno srebro.

Ipak, ovo srebro za nju ima poseban sjaj.

"Jako puno toga sam morala proći samo da bih uopšte bila ovd‌je", izjavila je Gu sa medaljom oko vrata.

Godine pune izazova

Potom je dodala da su posljednje četiri godine bile, najblaže rečeno, pune izazova.

ronaldo

Fudbal

Ronaldo prekinuo štrajk

"Morala sam se nositi s brojnim povredama, a prošle godine doživjela sam najteži potres mozga u životu. Nakon toga su uslijedili napadi. Ljudi oko mene bili su zabrinuti hoću li se uopšte oporaviti", dodala je ona, prenosi Indeks.

Ponosna na najbolju trku karijere

Kao što to obično biva sa velikim sportistima, Gu se oporavila i u poned‌jeljak u Livinju pokazala da je stvorena za najveće pozornice.

"Imati priliku takmičiti se i pokazati svoje najbolje skijanje, a ovo je bila moja najbolja slopestyle trka u karijeri, najveća mi je moguća čast. Pogotovo znajući da je Matilde Gremo najbolja u ovoj disciplini i da je i ona odvozila svoju najbolju trku te da zajedno nastavljamo probijati naš sport na veliku scenu", zaključila je skijašica iz San Franciska.

Novi nastupi na OI

Gu ovime nije rekla posljednju riječ na Igrama. Očekuju je još nastupi u disciplinama u kojima brani zlata iz Pekinga: big air, s kvalifikacijama u subotu i finalom u poned‌jeljak, te halfpipe, koji je na rasporedu sljedeće sedmice u četvrtak i subotu.

Olimpijske igre

ZOI 2026

