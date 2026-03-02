Usvojen plan kapitalnih investicija za dvije godine težak 300 miliona KM

Skupština grada Banjaluka usvojila je večeras Plan kapitalnih investicija za period 2026–2028. godina u iznosu od 300.169.000 KM, koji su odbornici podržali jednoglasno.

Predsjednik Skupštine Ljubo Ninković rekao je da je ovaj prijedlog prihvaćen uz amandmane odbornika SNSD-a Bogoljuba Zeljkovića i gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Ninković je naveo da je jednoglasnu podršku dobio i Program razvoja sporta grada sa prioritetnim oblastima finansiranja za ovu godinu u iznosu od 3.200.000 KM.

- To su dosad najveća izdvajanja za banjalučki sport - istakao je Ninković.

On je rekao da su odbornici podržali i odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama koja će biti 12 odsto, napomenuvši da je skupštinska većina uložila amandman i da nije mogla prihvatiti prijedlog gradonačelnika da bude 25,8 odsto.

- Razumijemo potrebu i da su povećani životni troškovi i sve drugo, ali ne može sve preko leđa građana Banjaluke - naglasio je Ninković.

On je rekao da podršku nisu dobila dva regulaciona plana - za prostor kružnog toka na Bulevaru cara Dušana i "Aleja-Park", dio koji obuhvata jezero prema tržnom centru "Delta planet" jer bi time legalizovali nelegalno izvedene radove.

Podršku danas nisu dobili ni konsolidovani izvještaji o izvršenju budžeta grada za 2024. i za prvih šest mjeseci 2025. godine, te Prijedlog odluke o planiranju neutrošenih namjenskih sredstava i neutrošenog suficita iz prethodnog perioda, kao ni Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju grada.

Odbornici su prihvatili tačku dnevnog reda koja se odnosila na uvrštavanje na listu spomenika od velikog značaja spomen-obilježja žrtvama ustaškog terora u Duralama, u mjesnoj zajednici Prijakovci.

Na redovnoj sjednici, započetoj 19. februara, razmatrano je ukupno 59 tačaka, a Ninković je rekao da su odbornici danas radili 12 časova, te da je naredno redovno skupštinsko zasjedanje predložio za 24. mart, a odbornicima je za 12. mart najavio sjednicu Kolegijuma.

- Mislim da je dovoljno 10 dana i da Gradska uprava počne sa dostavljanjem materijala - istakao je Ninković.