Na sjednici GrO o smjeni predsjednika Željka Raljića?

Autor:

ATV

02.03.2026

19:27

Komentari:

0
Foto: ATV

Na sjednici Predsjedništva GrO SDS raspravljaće se o mogućoj smjeni aktuelnog predsjednika Željka Raljića kojeg bi mogao da naslijedi Božo Krivokuća, nezvanično saznaje ATV.

Kako je ranije ATV pisao, predsjednik Gradskog odbora Željko Raljić na velikom je udaru zbog otvorenog sukoba sa liderom Pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem.

Krajem prošle godine smo pisali da se planira smjena Raljića kako bi na tu funkciju došao neko podobniji Stanivukoviću sa kojim postoji otvoren sukob od 2024. godine kada je gradski odbor SDS-a podržao kandidaturu Jelene Trivić za gradonačelnika Banjaluke.

Блануша

Republika Srpska

Blanuša za ATV o kandidaturi za predsjednika Srpske

Željko Raljić

SDS

