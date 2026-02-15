SDS u Gacku preispituje partnere: Prijeti prekidom koalicije

U zaključcima je SDS takođe zaprijetio prekidom koalicije.

Njihove zaključke prenosimo u cjelosti:

Opštinski odbor Srpske demokratske stranke najoštrije osuđuje jednostrane aktivnosti DNS-a po pitanju najavljenog „stampedo“ zapošljavanja u Javnim ustanovama mimo koalicionog dogovora i smatra nedopustivim anarhična i neosnovana zapošljavanja za koja nisu predviđena sredstva u Budžetu za 2026. godinu. Zbog toga smatramo da do daljnjeg treba obustaviti sva najavljena zapošljavanja te usaglašenim stavom političkih organizacija koje čine vlast u Opštini Gacko doći do najadekvatnijih rješenja koja prije svega moraju biti zasnovana na usvojenom budžetskom okviru za 2026. godinu.

Opštinski odbor SDS upozorava lokalni DNS ali i kadrove njihove političke partije koji obavljaju dužnost direktora Javnih ustanova da se mora poštovati Zakon o fiskalnoj odgovornosti kao i Krivični zakonik Republike Srpske jer su se Izjavom o fiskalnoj odgovornosti koju su potpisali pod punom materijalnom i krivičnom odgovornosti, obavezali da će u potpunosti poštovati fiskalna pravila za koje su predviđene kako prekršajne tako i krivične norme.

Dakle, svako jednostrano i nezakonito zapošljavanje koje bude izvršeno, momentalno će značiti i prekid svakog koalicionog odnosa između SDS i DNS.

Ukoliko se direktori Javnih ustanova ogluše o gore navedene stavove, Opštinski odbor SDS Gacko zadužuje načelnika Opštine i Klub odbornika SDS-a da u Skupštini opštine Gacko pokrenu proceduru njihovog razrješenja.

Ukoliko direktori Javnih ustanova, novim zaposlenjima, naruše principe fiskalne odgovornosti i efikasnog fiskalnog upravljanja te otpočnu sa stvaranjem obaveza iznad visine raspoloživih sredstava utvrđenih Budžetom, Opštinski odbor SDS Gacko predlaže načelniku Opštine da o svemu uredno pismenim putem obavijesti Budžetsku inspekciju ali i podnese prijave nadležnom Republičkom tužilaštvu.

Opštinski odbor SDS Gacko zahtijeva od načelnika Opštine da odmah u utorak 17. februara 2026, godine o svemu navedenom obavijesti pismenim putem sve direktore Javnih ustanova i donese mjeru o zabrani zapošljavanja bez prethodnog odobrenja načelnika Opštine.

Opštinska organizacija SDS Gacko posebno traži od načelnika Opštine da formira radnu grupu koja će imati zadatak da prati rad direktora Javnih ustanova kao i njihovo svakodnevno prisustvo u ustanovama u kojima su rukovodioci.

Nezadovoljni lošim upravljanjem koje je prouzrokovalo veliko nezadovoljstvo medicinskog osoblja u Javnoj ustanovi "Dr Savo Bumbić“, što je dovelo do potencijalnog rizika po pitanju pružanja zdravstvene usluge našim građanima, SDS Gacko zahtijeva od DNS-a ustupanje rukovodeće pozicije u navedenoj ustanovi jer direktor nije pokazao adekvatne sposobnosti za upravljanje ovom i te kako značajnom ustanovom.

Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.