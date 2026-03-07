Logo
Nesvakidašnji haos u Bundesligi – igrači se tukli, navijači divljali

Izvor:

B92

07.03.2026

21:56

Несвакидашњи хаос у Бундеслиги – играчи се тукли, навијачи дивљали
Foto: Tanjug / AP / Andreas Gora

Meč između Volfsburga i HSV-a u Bundesligi obilježio je i sukob dva tima poslije sudijskog zvižduka, ali i ljutnja domaćih navijača.

HSV je odnio trijumf poslije preokreta (2:1) i tako napravio krupan korak ka opstanku.

Igrači su se sukobili poslije susreta, dok su bijesni navijači teren zasuli dimnim bombama i bakljama.

Analitičar "Skaja" Ditmar Haman bio je vrlo direktan poslije ovog meča.

"Imate osjećaj da se klub trenutno raspada", prokomentarisao je Haman ekipu Volfsburga, koja je pretposlednja na tabeli.

"Ono što su domaći igrači pokazali nakon poslednjeg zvižduka sudije nešto je što su trebali pokazati tokom 90 minuta na terenu. Skrivali su se nedjeljama i mjesecima. A čim utakmica završi, odjednom su hrabri. Jednostavno to ne mogu da shvatim", dodao je on.

