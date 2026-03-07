Pobjesnio zbog pitanja: Argentinac upitan o posjeti Donaldu Trampu, pa se naljutio

Izvor:
07.03.2026
11:57
Posjeta šampionskog tima Bijeloj kući, pretvorena je u nešto više od samog fudbala, što je izazvalo brojne kontroverze širom svijeta.
Bilo je praktično nevjerovatno vidjeti kako predsjednik SAD-a Donald Tramp priča o bombardovanju i raznim političkim temama dok iza njega stoje Leo Mesi, Luis Suarez i brojni fudbaleri Intera iz Majamija, aktuelnog osvajača MLS lige.
Posjeta šampionskog tima Bijeloj kući, pretvorena je u nešto više od samog fudbala, što je izazvalo brojne kontroverze širom svijeta. Ipak, Havijera Maskerana je iznenadilo pitanje novinara pred naredni meč sa Di Si Junajtedom:
- Mislio sam da ćemo pričati o fudbalu ovdje? - upitao je Argentinac, ali ipak odgovorio:
- Protokol je da tim koji osvoji MLS posjeti Bijelu kuću. U suštini, bili smo nekoliko sati, a što se tiče razgovora sa predsjednikom Trampom, manje-više su sve ljudi mogli da vide na televiziji. Nismo nešto mimo toga razgovarali - nevoljno je Maskerano odgovorio na pitanje.
