GORI NEBO IZNAD EMIRATA Projektili iznad aerodroma u Dubaiju, cure snimci

Izvor:

Blic

07.03.2026

11:16

ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци
Foto: Printscreen/X

Avio-kompanija Emirates saopštila je da su svi letovi za i iz Dubaija obustavljeni do daljnjeg. U dramatičnoj objavi na mreži X, kompanija je apelovala na putnike da ne dolaze na aerodrom. Ova drastična mjera uslijedila je nakon snažne eksplozije koja je od‌jeknula nadomak terminala, dok tenzije i vazdušni udari na Bliskom istoku dostižu tačku ključanja.

Tokom subote, iznad Međunarodnog aerodroma u Dubaiju (DXB) začula se snažna eksplozija, nakon čega se na nebu pojavio veliki oblak dima, potvrdili su očevici za novinsku agenciju AFP. Kancelarija za medije Dubaija oglasila se povodom ovog događaja i opisala ga kao "manji incident nastao usled pada krhotina nakon presretanja projektila", prenio je indijski "The Economi Times".

Platforme za praćenje letova, poput Flightradar24, zabilježile su napetu situaciju u kojoj su avioni satima kružili iznad grada u "holding" šablonu, čekajući dozvolu za slijetanje prije nego što je vazdušni prostor nad Emiratima potpuno blokiran.

Hitno upozorenje kompanije Emirates: "Ne dolazite na terminale!"

"Bezbjednost naših putnika i posade nam je apsolutni prioritet i oko toga neće biti kompromisa", zvanično je saopštio Emirates.

нафтовод дружба

Svijet

Spriječena sabotaža na glavnom naftovodu prema Turskoj

Kompanija je prethodnih dana uspijevala da obavlja ograničen broj letova iz Dubaija i Abu Dabija isključivo kroz privremene i sigurne vazdušne koridore, ali je dalja eskalacija primorala menadžment na potpunu obustavu operacija.

Putnicima je izdato striktno uputstvo da ne kreću ka aerodromu ukoliko nemaju direktnu potvrdu. Svi putnici pogođeni ovim prekidom (sa rezervacijama do 31. marta) dobiće fleksibilne opcije, sa mogućnošću povraćaja novca ili besplatne promene leta za datume pre 30. aprila.

policija hrvatska

Region

85-godišnjak pljačkao po Zagrebu

Ovo zatvaranje neba predstavlja samo vrh ledenog brijega u onome što svjetski analitičari nazivaju najgorim šokom za globalnu avio-industriju još od pandemije koronavirusa. Zvanični podaci pokazuju da je preko 80 odsto letova u regionu otkazano.

Novi bezbjednosni incidenti nadovezuju se na višednevne udare Irana širom Zaliva. Prema izveštajima stranih medija, ovo nije prvi udar na infrastrukturu UAE ove nedjelje:

(Blic)

