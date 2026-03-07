Nives Celzijus u brushalteru snimila poprsje prekriveno osipom

Izvor:
Kurir
07.03.2026
12:00
Komentari:0
Pjevačica Nives Celzijus je veoma aktivna na društvenim mrežama, gdje svakodnevno dijeli provokativne fotografije i snimke.
Gotovo uvijek u prvom planu su njene prirodne, bujne grudi, koje hrvatska pjevačica ponosno ističe. Ipak, danas je zbog njih naišla na problem i odmah se požalila svojim pratiocima na Instagramu.
Scena
Procurile intimne fotografije i snimci Nives Celzijus
“Danas snimam nešto u brushalteru i sinoć dobijem najodvratniji alergijski osip, ali to nije sve... Imam i neku masnicu na sisi, koju ne mogu da objasnim. Ne znam odakle je, da sam bar nešto radila” – rekla je Nives.
Pjevačica je pokazala poprsje prekriveno crvenim osipom, a potom je pomjerila sako kako bi otkrila veliku zelenu modricu, šokirajući svoje pratioce.
Fudbal
2 h0
Ekonomija
3 h0
Auto-moto
3 h0
Svijet
3 h0
Scena
4 h0
Scena
5 h0
Scena
15 h0
Scena
16 h0
Najnovije
Najčitanije
14
41
14
40
14
36
14
26
14
20
Trenutno na programu