Nives Celzijus u brushalteru snimila poprsje prekriveno osipom

Kurir

07.03.2026

12:00

Нивес Целзијус у брусхалтеру снимила попрсје прекривено осипом

Pjevačica Nives Celzijus je veoma aktivna na društvenim mrežama, gdje svakodnevno dijeli provokativne fotografije i snimke.

Gotovo uvijek u prvom planu su njene prirodne, bujne grudi, koje hrvatska pjevačica ponosno ističe. Ipak, danas je zbog njih naišla na problem i odmah se požalila svojim pratiocima na Instagramu.

Нивес Целзијус

Scena

Procurile intimne fotografije i snimci Nives Celzijus

“Danas snimam nešto u brushalteru i sinoć dobijem najodvratniji alergijski osip, ali to nije sve... Imam i neku masnicu na sisi, koju ne mogu da objasnim. Ne znam odakle je, da sam bar nešto radila” – rekla je Nives.

Nives Celzijus

Pjevačica je pokazala poprsje prekriveno crvenim osipom, a potom je pomjerila sako kako bi otkrila veliku zelenu modricu, šokirajući svoje pratioce.

Нивес Целзијус
Nives Celzijus

