Sestra Saše Popovića u suzama o jedinoj želji koju on nije ostvario

Dokumentarac snimljen o Saši Popoviću mnoge je naveo na suze, a posebno emotivan trenutak bio je kada je govorila njegova rođena sestra Nevena.

Pored detalja iz njegovog djetinjstva koje je otkrila, Nevena je otkrila i bol koju je Saša nosio u sebi.

"Ja imam svoj put svoj pravac"

- Govorio je: „Mene nemojte dirati, ostavite me, ja imam svoj put svoj pravac i ja ću ostati do kraja“, i ostao je. Kako mu je bilo žao što nije uspio da ga njegov tata čuje onako u pravom smislu. Šta da radimo, tako je - rekla je Sašina sestra.

Suzana otkrila potresne detalje

Udovica je ispričala kako je bila uz Sašu do poslednjeg trenutka i dana kada su joj ljekari saopštili najgore.

- Zbog bolesti sam bila pored njega i danju i noću. Nisam se odvajala, kada ga noću zaboli ja skačem iz kreveta, odmah mu pomognem, strah me je da ode do toaleta sam, da ne padne. Idem sa njim, podižem ga, spuštam ga u krevet, sve što je bilo potrebno... Tako isto i u Parizu, tu sam bila u sobi sa njim sve vrijeme - rekla je Suzana Jovanović, pa se osvrnula na njegove najteže, posljednje dane.

- Ti zadnji dani su najgori. Onda su mu davali morfijum. Doktor je rekao: "Sve što imate da mu kažete recite mu danas ili sutra najkasnije. Počećemo da mu dajemo morfijum i nešto za spavanje i on više neće ni da vas čuje ni da vas vidi" - kroz suze je govorila Suzana Jovanović u dokumentarcu.

(Telegraf.rs)