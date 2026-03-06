Logo
Luka Dončić i Anamarija Goltes raskinuli vjeridbu?

Izvor:

Telegraf

06.03.2026

21:20

Лука Дончић и Анамарија Голтес раскинули вјеридбу?

NBA zvijezda Luka Dončić (27) i Anamarija Goltes (28), model iz Slovenije, raskinuli su vjeridbu. U julu trebalo da se vjenčaju.

Kako saznaje Telegraf, od nekoliko izvora upućenih u odnos poznatog para, vjeridba je raskinuta pred svadbu koja je trebalo da bude održana u julu 2026. godine. Anamarija i Luka zajedno su bili duže od decenije, a zaprosio ju je 7.07.2023. godine i to navodno zbog broja 77 koji je tada nosio na dresu u Dalas Maveriksima.

"Anamarija i Luka više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. I njihovo okruženje je pod velikim utiskom, prije samo tri i po mjeseca su dobili drugo dijete", kaže izvor ovog portala.

Anamarija i Luka imaju dvije kćerke, Gabrijelu rođenu 2023. godine i Oliviju rođenu pred sam kraj 2025. godine.

Лука Дончић-10092025

Košarka

Luka Dončić nije zdrav, muče ga povrede i bolovi

Njihova priča traje od njihove 12. godine, kada su im se porodice upoznale tokom ljetovanja na Krku u Hrvatskoj. Pričalo se da su na ljeto 2018. raskinuli vezu, pred NBA draft na kom je Luka izabran, ali su se vrlo brzo pomirili i nastavili gdje su stali.

"Osvojio me je mladalačkom i razigranom energijom. Bio je manji od mene, ali mi visina i mišići nisu važni, Luka je oduvijek imao nešto posebno u sebi, i to me i danas privlači", rekla je Anamarija jednom prilikom.

" Kad dođem kući, nema priče o košarci. Ne voli je, ali ide na svaku utakmicu. Mislim da joj se sada sviđa, ali ranije nije i to mi baš prija", priznao je ranije Luka. Anamarija se bavila plesom, radila je i kao fitnes instruktorka, a najpoznatija je kao model.

Završila je ekonomiju u Ljubljani i bila na naslovnim stranama nekih od najpoznatijih modnih i časopisa ljepote.

Luna Dončić je 28. februara proslavio i svoj 27. rođendan u društvu u kojem nije bilo Anamarije.

Sa Lukom su slavili prijatelji među kojima je bio i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

(Telegraf)

