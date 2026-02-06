Povrijedio se Luka Dončić

06.02.2026
10:11
Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić zadobio je novu povredu.
Slovenac se povrijedio protiv Filadelfije koju su Lejkersi dobili sa 119:115. NBA as je u igri proveo tek nešto više od 15 minuta. Za to vrijeme imao je 10 poena.
Najbolji strijelac NBA lige napustio je igru 3:03 minute prije kraja prvog poluvremena, vidno šepajući, a klub je kasnije saopštio da se radi o bolovima u lijevoj nozi. On se više nije vraćao u igru i za sada nije poznato o kakvom stepenu povrede se radi.
