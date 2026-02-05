Trebinjke nezaustavljive do ostvarenja sna: Košarkašice Leotara osvojile Kup Srpske

Trebinjke su jednostavno bile nezaustavljive do ostvarenja sna sanjanog pune 23 godine. Košarkašice Leotara konačno su podigle pehar Kupa Republike Srpske nakon što su ubjedljivo savladale ekipu Mladog Krajišnika iz Banjaluke. Semafor je na kraju pokazao rezultat 89:79.

"Rezultat pokazuje najbolje, spremali smo se za to, radili smo, htjeli smo da pehar ostane ovdje tako je i bilo. Nakon 23 godine ženska košarka se vratila na velika vrata u Trebinje? Da i to mi je drago, drago mi je da je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mjesta i nadam se da će ostati tako", rekla je kapiten ekipe Leotara Miljana Džombeta.

Ispisane su najljepše stranice istorije kluba Leotar 03 kaže trener i dodaje da se decenijski trud na kraju isplatio.

"23 godine vjerovanja u jednu ideju, 23 godine borbe, 23 godine gdje smo pokušavali da napravimo najbolji klub u Srpskoj ove godine smo uspjeli. Osvajali smo prvu ligu, Kup Republike Srpske je realno najjače takmičenje", kaže trener ŽKK Leotar 03 Milorad Nadaždin.

Uredničku fotelju u Gundulićevoj ulici zamijenila je dresom Mladog Krajišnika u kojem je potegla na jug Srpske sa željom da se vrati sa trofejom u rukama. Dala je sve od sebe na terenu, ulazila je i u verbalnu raspravu sa arbitrima, ali svoju ekipu nije spasila poraza. Andrea Vuković, prva dama informativnog programa ATV-a, nakon utakmice, stala je pred našu kameru i jasno poručila: Ne volim da gubim, ali pogotovo ne volim da gubim u Trebinju dok je reporterska ekipa ATV-a na tribinama.

"Hercegovci su najbolji domaćini ja nemam dileme u to, ali meni nema dobrog domaćinstva kada izgubim utakmicu tako da jedva čekam da pobjegnem. rez Čestitam igračicama Leotara, igrale su stalno, zaslužile su pobjedu, čestitam Gradu Trebinje i ekipi na organizaciji finalnog turnira, čestitam i svojoj ekipi na tome što su se borile. Malo ćemo odtugovati za vikend ide ponedjeljak nastavljamo sa treningom, očigledno imamo još šta da vježbamo", kaže kapiten ŽKK Mladi Krajišnik, Andrea Vuković.

Prednost Trebinjki u prvog poluvremenu teško je bilo dostići u drugom, priznaju Banjalučani i kažu da je pehar zasluženo ostao u na jugu.

"Od samog starta su bile bolje, napravile su veliku razliku koja je nedostižna bila za moju ekipu. Moja ekipa se borila, željela je da nadomjesti ali nije bilo snage", rekao je Milan Šobot, trener ŽKK Mladi Krajišnik.

Valjalo bi da u klubovima ima mlađih snaga, odgovaraju rivali na naše pitanje o budućnosti ženske košarke. U Trebinju vjeruju da će nakon ovoga trijumfa mlade Hercegovke poželjeti da stanu pod koš.