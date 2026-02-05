Logo
Smije mu se cijela NBA: Pokušao iskopirati Jokića pa se obrukao

Izvor:

Agencije

05.02.2026

10:05

Komentari:

0
Кајл Кузма се обрукао додавањем
Foto: Screenshot / X

Jedno od najgorih dodavanja u istoriji najjače lige svijeta viđeno je prethodne noći na meču između Milvokija i Nju Orleansa.

Milvoki je posle produžetka savladao Pelikanse rezultatom 141:137, a u finišu regularnog dijela meča propisno se obrukao košarkaš Baksa Kajl Kuzma.

Pokušao je Kuzma da izvede dodavanje u stilu Nikole Jokića, pa je na kraju ispao smiješan.

Naime, na 1.8 sekundi prije isteka regularnog dijela utakmice, pri rezultatu 128:128, Kuzma je izvodio loptu ispod svog koša.

marke novac KM

Republika Srpska

Ovo će obradovati studente: Obezbijeđeno 217.500 KM za stipendije

Pokušao je da pronađe Tarnera na drugoj strani, bacio je pas preko cijelog terena, ali lopta je završila u autu, daleko od saigrača.

Bilo je to jedno od najgorih dodavanja ikada...

