Hit reakcija Nikole Jokića na još jedan rekord

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su od Njujork Niksa 134:127 poslije 58 minuta košarke u Medison skver Gardenu, promašenog šuta Nikole Jokića za pobjedu i sjajne partije Džejlena Bransona u dodatku.

Nakon utakmice, pred medije je stao Nikola Jokić, koji je dobijao pitanja na engleskom, ali i na srpskom.

Ekonomija Još jedna njemačka kompanija dijeli: Bez posla ostaje 230 radnika

Najprije je analizirao kraj susreta:

"Očigledno, nismo mogli da pogodimo šut, igrali su dobru odbranu, imali smo neke šanse, napravili su seriju, nismo odgovorili, bila je to teška utakmica. Imali smo naše šanse, ali nismo uspjeli da to prikažemo".

On je gađao 1/13 za tri poena.

"Nisam mogao da pogodim šut. Posebno na kraju meča, sve više sam promašivao kako je duel odmicao. Dešava se, vratiću se u salu i trenirati na tome".

Upitan je za situaciju kada je završio na parketu na početku meča i kaže da nije u pitanju udarac u koljeno.

"Ne, bio je to zglob, nije koljeno. Osetio sam malo problem, ali koga briga".

Dodao je potom...

"Da, izvrnuo sam zglob, ali se nadam da neće biti ništa strašno, videću sutra kada sve to splasne. Ništa strašno".

Odgovorio je na pitanje kada je motivacija u pitanju.

"Samo da se takmičim, igrati ovakve utakmice protiv najboljih timova u ligi, to je adrenalin. To je teška utakmica za nas, imali smo šanse, rezultatska klackalica je bila, pa smo dali trojku, pa su oni opet dali trojku. Bilo je zanimljivo i uzbudljivo, oni su pogodili neke šuteve na kraju, mi nismo".

Upitan je i za to što je sustigao Oskara Robertsona na vječnoj listi tripl-dabl učinaka u regularnom dijelu sezone.

"Hvala, super, ne razmišljam o tome".

Istakao je da mu je bilo malo vremena potrebno da uđe u ritam, ali je tu mišićna memorija.

"Osjećam se dobro, ne osećam nikakav umor, moje tijelo ima mišićnu memoriju, ne samo moje, ljudsko".

Dosta je povrijeđenih igrača u Denveru, posljednji Votson...

"Drugi momci moraju da iskoče, fraza je, moramo da budemo spremni, prihvatimo ulogu i damo nešto, moramo biti agresivni. Kada god igraš sto posto, uvijek ćeš dati sebi šansu da dobiješ meč ili da budeš u meču".

Slijedi Čikago, ali ne i duel protiv prijatelja.

"Vučević je trejdovan, nećemo se vidjeti".

Upitan je na koji način se oporavljao.

"Vjerovatno pomalo od svega, masaža, vežbe, treninzi, sve, ne znam, samo radim šta mi kažu, oni su išli u školu za to, ja sam samo pacijent u stvari".

Postavljeno mu je pitanje i o dijeti.

"Ne, nemam dijetu".

Promašio je trojku za pobjedu na kraju četvrte dionice.

"Imala je dobar put, ali kao i svaki drugi šut koji sam promašio".

Da li je lakše je biti na terenu nego sa strane?

"Lakše je igrati, mnogo je lakše".

Na kraju je završio u svom stilu.

"Ne vjerujem u sreću, mislim da se sreća zaradi", izjavio je Nikola Jokić, prenosi Telegraf.