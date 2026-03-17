NSRS izabrala Minića za predsjednika Vlade

Autor:ATV
17.03.2026
21:23
Komentari:0
Narodna skupština Republike Srpske izabrala je Savu Minića za predsjednika Vlade Republike Srpske.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Za izbor Minića glasalo je 48 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
