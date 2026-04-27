U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

27.04.2026 22:32

"Јасеновац, сјећање и опомена", назив је изложбе која је вечерас отворена у Европском парламенту у Стазбуру.
Izložba "Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe" otvorena je večeras u Strazburu i to je prvi put da se u Evropskom parlamentu govori o NDH i zločinima ustaša, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Mi sa ove strane moramo da osvijetlimo taj istorijski revizionizam i da osudimo ne samo sistem NDH i nacizam kao najkrvaviji period istorije čovječanstva", rekao je Stevandić koji je u Starzburu sa delegacijom Narodne skupštine prisustvovao otvaranju izložbe.

On je istakao da ne mogu samo srpske žrtve ostati neopojane i bez pijeteta.

"Mi Srbi smo dugo čekali priliku da ta istina pređe naše granice, da ne kukamo međusobno, nego da sa mjesta odakle se mnogo bolje vidi Hrvatska i Balkan, ukinemo taj istorijski revizionizam", rekao je Stevandić.

Naglasio je da je izložba dobar način da Srbi šire istinu van granica da bi doveli do toga da se ne slave ustaše i da se ne priređuju koncerti u njihovo ime kao i da se ukine istorijski revizionizam kao politički pravac na Balkanu, posebno u Hrvatskoj koja je sa tim pokazala nepoštovanje svih žrtava.

Prema njegovim riječima, Srbi ne pokazuju amnonizititet ili mržnju prema bilo kom narodu, ali pokazuju da se ne mogu voditi dvostruki standardi - da ovd‌je glumite Evropljanina, a onda slavite naciste ili fašiste u Hrvatskoj ili u BiH.

"Јасеновац, сјећање и опомена" изложба
"Jasenovac, sjećanje i opomena" izložba

On je podsjetio da je u Evropi zabranjena glorifikacija i da tu Marko Perković Tompson ne bi mogao da drži koncert već ga drži u Hrvatskoj.

"Važno je da su ovo pripremili zajedno Arhivi Republike Srpske i Vojvodine i da je ovo zajednički veliki projekat Srpske i Srbije i da sutra počinje zasjedanje Evropskog parlamenta i da će u naredna tri dana ova izložba biti dostupna svim evropskim poslanicima", istakao je Stevandić.

Stevandić je rekao da su Republika Srpska i Srbija istorijski, civilizacijski i kulturološki jedan od najstarijih dijelova Evrope.

Stevandić predvodi delegaciju Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj su poslanici Mladen Ilić, Milan Trninić i Maja Dragojević-Stojić.

Više iz rubrike

Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације

Republika Srpska

"Unitarizacijom pokušavaju da slome otpor srpskog naroda, aktivan pritisak Berlina i Londona"

2 h

1
Ања Илић директор Аудио-визуелног центра Републике Српске

Republika Srpska

Ilić o kulturi sjećanja: Drago mi je što struka ima potrebu da progovori o ovim temama

2 h

0
Обиљежена 11. годишњица терористичког напада у Зворнику

Republika Srpska

Obilježena 11. godišnjica terorističkog napada u Zvorniku

4 h

1
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

"Stradalničko mjesto, Vlada će raditi na dobrobiti građana Dubice"

4 h

0

  • Najnovije

22

58

Mijenja se pasoš Srbije

22

51

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

22

46

Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

22

33

Ljekari se bore za život jedinom preživjelom (22) iz "golfa"

22

32

U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

