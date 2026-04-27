U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

Izložba "Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe" otvorena je večeras u Strazburu i to je prvi put da se u Evropskom parlamentu govori o NDH i zločinima ustaša, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Mi sa ove strane moramo da osvijetlimo taj istorijski revizionizam i da osudimo ne samo sistem NDH i nacizam kao najkrvaviji period istorije čovječanstva", rekao je Stevandić koji je u Starzburu sa delegacijom Narodne skupštine prisustvovao otvaranju izložbe.

On je istakao da ne mogu samo srpske žrtve ostati neopojane i bez pijeteta.

"Mi Srbi smo dugo čekali priliku da ta istina pređe naše granice, da ne kukamo međusobno, nego da sa mjesta odakle se mnogo bolje vidi Hrvatska i Balkan, ukinemo taj istorijski revizionizam", rekao je Stevandić.

Naglasio je da je izložba dobar način da Srbi šire istinu van granica da bi doveli do toga da se ne slave ustaše i da se ne priređuju koncerti u njihovo ime kao i da se ukine istorijski revizionizam kao politički pravac na Balkanu, posebno u Hrvatskoj koja je sa tim pokazala nepoštovanje svih žrtava.

Prema njegovim riječima, Srbi ne pokazuju amnonizititet ili mržnju prema bilo kom narodu, ali pokazuju da se ne mogu voditi dvostruki standardi - da ovd‌je glumite Evropljanina, a onda slavite naciste ili fašiste u Hrvatskoj ili u BiH.

"Jasenovac, sjećanje i opomena" izložba

On je podsjetio da je u Evropi zabranjena glorifikacija i da tu Marko Perković Tompson ne bi mogao da drži koncert već ga drži u Hrvatskoj.

"Važno je da su ovo pripremili zajedno Arhivi Republike Srpske i Vojvodine i da je ovo zajednički veliki projekat Srpske i Srbije i da sutra počinje zasjedanje Evropskog parlamenta i da će u naredna tri dana ova izložba biti dostupna svim evropskim poslanicima", istakao je Stevandić.

Stevandić je rekao da su Republika Srpska i Srbija istorijski, civilizacijski i kulturološki jedan od najstarijih dijelova Evrope.

Stevandić predvodi delegaciju Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj su poslanici Mladen Ilić, Milan Trninić i Maja Dragojević-Stojić.