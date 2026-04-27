"Stradalničko mjesto, Vlada će raditi na dobrobiti građana Dubice"

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Kozarska Dubica stradalničko mjesto koje je vezano za najveće stratište srpskog naroda Donju Gradinu, te da će Vlada zajedno sa opštinskim rukovodstvom raditi na dobrobiti građana lokalne zajednice.

Minić je rekao da će Vlada sigurno uraditi vrtić sa 300 mjesta za mališane koji treba tu da žive.

Istakao je agilan opštinski menadžment koji ima spremne projekte prvenstveno one u nadležnosti Vlade, poput objekata zaštite od poplava.

"Nadam se da će opštinsko rukovodstvo nastaviti u ovom pravcu i imati spremne projekte i biti proaktivno u iznošenju ne samo problematike nego i prijedloga za rješavanje", rekao je Minić koji prisustvtuje svečanoj akademiji povodom Dana opštine, 27. aprila.

Ministar uprave i lokalne samuprave Senka Jujić rekla je da je kulutra sjećanja obaveza, da se ne smije zaboraviti nijedan život položen za slobodu i da mladima treba prenositi istinu da znaju šta se dešavalo kako se više nikome ne bi ponovilo u budućnosti.

Jujićeva je naglasila da je veoma važno da je danas u Starzburu otvorena izložba o jasenovačkim žrtvama i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini gd‌je je stradalo 700.000 ljudi, od toga 500.000 Srba, 127.000 antifašista, 33.000 Jevreja i 40.000 Roma.

Kao najmonstruoznije što se dešavalo u tom logoru, Jujićeva je istakla stradanje 20.000 d‌jece.

"Mi danas treba da uživamo u slobodi, da ju njegujemo, ali ne smijemo da zaboravimo one koji su živote položili za naše dobro", rekla je Jujićeva novinarima.

Načelnik opštine Igor Savković rekao je da je fokus rukovodstva usmjeren na privredu, da je u planu da se uradi infrastruktura u industrijskoj zoni kako bi privukli investitore.

"Bez jake privrede nema ni jake lokalne zajednice", ocijenio je Savković.

Ove godine očekuju dva kapitalna projekta, izgradnju vrtića i sanaciju objekata zaštite od poplava gd‌je će Vlada, kako je pojasnio, za tu namjenu izdvojiti 2,4 miliona KM.

"Od premijera sam dobio informacije da će Vlada na narednoj sjednici odobriti Kozarskoj Dubici 1,466 miliona KM za investicije. Od toga za rekonstrukciju sportske dvorane 800.000 KM, za rekonstrukciju Vidovdanske ulice 466.000 KM, za proširenje gradskog groblja 160.000 KM", rekao je Savković.

Dodao je i da će 40.000 KM biti usmjereno na rekonstruikciju krova na zgradi gd‌je su smještene prostorije opštinske Boračke organizacije i Crvenog krsta.

"Ništa ne bi bilo moguće bez podrške Vlade", zaključio je Savković.